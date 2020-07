Temptation Island, Valeria e Ciavy prima della partenza: "Penso che a tenerci uniti sia l'abitudine"

Gossip TV

Valeria e Ciavy rilasciano un'intervista al magazine di Uomini e Donne, prima di salpare per Temptation Island e mettere alla prova la loro relazione.

Nel cast della nuova edizione di Temptation Island ci sono Valeria e Ciavy che, sin dalla prima puntata, hanno fatto molto discutere. La coppia, entrata nel programma per capire quale direzione prenderà la loro relazione, ha rilasciato un’intervista al magazine di Uomini e Donne, prima di approdare in Sardegna.

Temptation Island, Ciavy: "Non so se sono ancora innamorato di Valeria"

Maretta tra Valeria e Ciavy. Lui continua ad allontanarsi dalla sua fidanzata, dimostrando di essere poco incline ad assecondare le richieste della romana, mentre lei sembra essersi persa tra le braccia del bel tentatore Alessandro. Prima di salpare alla volta della Sardegna, la coppia si è raccontata al settimanale ufficiale di Uomini e Donne, spiegando i motivi che l’hanno spinta a partecipare al programma:

Valeria: La volontà di scoprire cosa prova Andrea per me dopo quattro anni e capire se è pronto a dare una svolta al nostro rapporto e a cambiare alcune cose, oppure se vuole continuare a condurre una vita da persona immatura.

Ciavy: Valeria è stata fin da subito fortemente motivata. Non si è mai fidata di me, soprattutto per via del mio lavoro nei locali. Lei è molto gelosa e innamorata. Allo stesso modo, io sono a tratti possessivo nei suoi confronti, ma a volte penso che a tenerci uniti sia l’abitudine. Stiamo bene insieme, ma non so se sono ancora innamorato o è solo affetto.

La coppia ha spiegato in cosa Temptation potrebbe aiutare a metterli alla prova come coppia e come individui:

Valeria: I nostri problemi sono la fiducia e la gelosia. La prima manca da parte di entrambi. Ciavy negli ultimi due anni mi ha dato poche dimostrazioni. I miei dubbi derivano dal fatto che, a dicembre scorso, ho visto sul suo telefono dei messaggi da parte di una ragazza con la quale si è visto. Lui ha sempre negato ma io mi fido dei miei occhi. A tutto questo si aggiunge la sua gelosia, che in realtà è vera e propria possessività. Non accetta che io esca con le amiche, non posso vedere nessuno né andare al cinema. Credo che questo contesto possa aiutarci a sciogliere tutti questi nodi.

Ciavy: Sono due anni che Valeria mi chiede di andare a vivere insieme ma io cerco scuse e provo ad allungare i termini. Lei farebbe questo passo subito, starebbe sempre insieme a me, ma io sono più libertino. Valeria crede che io sia immaturo, che non cerchi una relazione seria ma ancora divertimento. Io amo i miei spazi, essere indipendente e ho paura che una convivenza possa vincolarmi. L’idea di stare sempre sotto lo stesso tetto mi mette ansia […]

Infine, parlando della gelosia, la coppia romana ha raccontato:

Valeria: Siamo entrambi gelosi, ma Ciavy di più. Per via del suo lavoro negli anni mi sono abituata ad accettare che abbia contatti anche con tante altre ragazze. Lui, invece, è il tipo che se mi vede salutare qualcuno che non conosce si irrita.

Ciavy: È uno dei principali motivi delle nostre liti. Io lavoro di notte e quando Valeria mi cerca a volte sparisco e lei si infuria. Siamo entrambi gelosi ma forse io lo do meno a vedere.

