Temptation Island: Valentina Vignali pubblica dei messaggi privati di Stefano quando lui era fidanzato con Manuela

Gossip TV

L'influencer ed ex gieffina smaschera Stefano Carriera su Instagram.

Durante l'ultima puntata di Temptation Island, andata in onda ieri, martedì 27 luglio, abbiamo assistito al confronto finale tra Manuela Carriera e Stefano Sirena. I due si sono detti addio al termine della permanenza nel villaggio. Il faccia a faccia al falò è stato particolarmente teso anche se l'epilogo era abbastanza scontato. Manuela si era lasciata andare con il single Luciano e, tra loro oltre a baci appassionati e romantici momenti insieme, ci sono state anche parole importanti e promesse altrettanto significative.

La coppia, insieme da quattro e anni e mezzo, ha deciso di partecipare al viaggio dei sentimenti per cercare di superare la lunga loro crisi dopo che Manuela aveva scoperto ripetuti tradimenti da parte di Stefano. I tradimenti hanno inevitabilmente inclinato la fiducia e i due non sono riusciti più a trovare serenità e armonia nella relazione. A tal proposito, ieri sera, l'ex gieffina e influencer Valentina Vignali è entrata in scena a gamba tesa. La Vignali ha pubblicato una serie di messaggi ricevuti da parte di Stefano quando era era fidanzato con Manuela. La cestista lo ha reso noto in una serie di Ig Stories facendo anche un appello a Manuela di lasciarsi andare con il tentatore Luciano e di chiudere definitivamente la storia con Stefano che con i ripetuti complimenti all'ex gieffina, confermerebbe la sua indole infedele.

NON VALENTINA VIGNALI CHE ESPONE IL PELATO IN DIRETTA MONDIALE STO VOLANDOOOOOO ✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️ #Temptationsisland pic.twitter.com/HCOzVZUcNT— taehyungie hyungie hyung (@dreamforeclosur) July 27, 2021

Scopri le ultime news su Temptation Island.