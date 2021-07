Temptation Island, Valentina rompe il silenzio dopo il tradimento di Tommaso: "Ci vuole coraggio a stare con uno più giovane"

Gossip TV

Le prime parole di Valentina dopo il falò di confronto con Tommaso a Temptation Island.

Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti hanno deciso di abbandonare Temptation Island da soli. Un addio che è stato commentato dalla donna che ha raccontato tutte le emozioni vissute durante il falò di confronto con il ragazzo.

Lo sfogo di Valentina dopo l'addio a Tommaso

"È successo quello che mi aspettavo, lui non ha accettato che io mi divertissi con altre persone" ha dichiarato Valentina parlando del comportamento assunto da Tommaso a Temptation Island "Io mi sono comportata come una principessa, però a lui non è arrivato questo. Ci vuole coraggio a stare con un ragazzo più giovane".

Valentina ha continuato il suo sfogo spiegando: "Io lo sapevo che nel futuro poteva succedere questo. Finiscono le storie con i coetanei, figurati...Ora ho la consapevolezza che se io mi diverto, sono serena e riesco a essere me stessa a lui non va bene. Se fossi uscita con lui sarei tornata a Roma con gli stessi identici problemi che non voglio più".

Leggi anche Le prime dichiarazioni di Tommaso Eletti dopo l'addio a Valentina Nulli Augusti

La donna ha infine rivelato di aver provato delle emozioni molto forti durante il falò di confronto: "Vederlo così è stato forte, ma mi sono resa conto di quanto lui sia rimasto deluso e quindi è una cosa inguaribile. È meglio che lui sta con una ragazza della sua età [...] Questo programma è servito a entrambi. Siamo su due binari separati, non siamo compatibili".

Scopri le ultime news su Temptation Island.