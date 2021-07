Temptation Island, Valentina Nulli Augusti sulla single Giulia Cerini: "È il tipo di ragazza che Tommaso ha sempre criticato"

Gossip TV

Valentina dice la sua sulla tentatrice Giulia dopo Temptation Island.

Valentina Nulli Augusti ha deciso di concludere il suo percorso a Temptation Island da sola. Una decisione presa subito dopo il tradimento del fidanzato Tommaso Eletti con la tentatrice Giulia Cerini.

Le parole di Valentina sulla tentatrice Giulia dopo Temptation Island

Valentina ha rilasciato la sua prima intervista al magazine di Uomini e Donne in cui ha parlato del suo percorso a Temptation Island. Un percorso finito male visto che, a pochi giorni dal loro ingresso, la donna ha richiesto un falò di confronto immediato a Tommaso. Il motivo? Il tradimento di lui con la tentatrice Giulia.

"Giulia è il tipo di ragazza che Tommaso ha sempre criticato. Conoscendolo, non penso cercherà con lei un legame profondo" ha dichiarato Valentina parlando della single Giulia e del suo futuro con Tommaso "Se abbiamo qualcosa in comune? Non c’è nulla da confrontare".

"Tommy è stato visceralmente innamorato di me, e come ha dichiarato nel falò di confronto il sentimento non si è spento" ha aggiunto Valentina parlando del comportamento assunto da Tommaso a Temptation Island "Nel villaggio si è sentito tradito vedendomi interagire e divertirmi in bikini con i ragazzi. Non mi ha più visto “angelica” come nella nostra capsula quotidiana a due".

