Temptation Island, Valentina Nulli Augusti su Tommaso Eletti: "Si è trasformato nel peggiore dei modi"

Valentina critica duramente il suo ex Tommaso dopo Temptation Island.

Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti sono stati tra i protagonisti indiscussi della nona edizione di Temptation Island. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan, la donna è tornata a parlare della sua esperienza nel reality delle tentazioni e non ha perso occasione per criticare duramente il suo ormai ex fidanzato.

Valentina contro Tommaso dopo Temptation Island

A poche settimane dalla fine di Temptation Island, Valentina ha deciso di fare la sua prima diretta Instagram. Dopo aver spiegato i motivi che l'hanno spinta a partecipare al programma, la donna ci ha tenuto a chiarire la sua posizione: "Ci tengo perchè mi scrivete in tantissimi. Avete compreso perchè mi sono comportata così al falò. Non mi aspettavo che Tommaso mi avrebbe mai fatto una cosa del genere. Avete dedotto quanto possa essere geloso. Fino al giorno prima Tommaso si metteva a piangere a pensare di entrare là. Lui si è sentito tradito da me in primis".

"Io non sono mai stata fidanzata con un ragazzo così giovane. Lui mi ha travolto. Mi sono nutrita di altre cose. Stavamo benissimo insieme. La razionalità diciamo che non c’era. Mi sono voluta vivere questa storia molto intensa" ha confessato Valentina per poi parlare del falò di confronto a Temptation Island "E’ successo l’imprevedibile. Ho accusato il colpo. E’ successa una cosa che non mi aspettavo minimamente. Se io avessi avuto un adulto accanto a me in quel momento lo avrei annientato. Io mi scontro soltanto con chi è al mio stesso livello. In quel momento per me Tommaso era diventato una croce rossa. Per me si era scavato la fossa da solo. [...] Molta gente magari si aspettava proprio la guerra e con Tommaso ho scelto di non farla perchè è un bambino, proprio piccolo di testa".

