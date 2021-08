Temptation Island, Valentina Nulli Augusti su Tommaso Eletti: "Non rinnego nulla, ma..."

Gossip TV

Valentina torna a parlare di Tommaso dopo la rottura a Temptation Island.

Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti sono stati tra i protagonisti più chiacchierati e discussi dell'ultima edizione di Temptation Island. Ma in che rapporti sono oggi? A rivelarlo è la donna che, sui social, ha confermato la rottura definitivacon il giovane romano.

Le nuove dichiarazioni di Valentina su Tommaso

Dopo la partecipazione a Temptation Island, Valentina ha deciso di chiudere la sua relazione con Tommaso e voltare pagina. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan, però, la donna non ha potuto fare a meno di chiarire la sua posizione nei confronti del suo ex: "Non siamo tornati insieme. Io vivo la mia vita, lui la sua, su due binari molto diversi".

"Mi sono riappropriata della mia vita e del mio benessere. Sono tornata ad essere io, senza catene che avevano spento la mia luce" ha dichiarato Valentina rivelando il suo stato d'animo dopo la rottura con Tommaso "Siamo stati molto bene insieme, ma nella nostra capsula a due non rinnego nulla del passato. Ma quello che ha fatto decreta quanto sia problematico".

Leggi anche Manuela e Stefano attaccati da un'ex protagonista di Temptation Island

Parlando invece della sue compagne di avventura a Temptation Island, la Nulli Augusti ha confessato: "Sono ragazze veramente fantastiche. [...] Ci amiamo tutte. È una fortuna aver legato così. Ognuna con la propria bellezza interiore e differenze caratteriali".

Scopri le ultime news su Temptation Island.