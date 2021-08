Temptation Island, Valentina Nulli Augusti su Tommaso Eletti: ''Ci siamo rivisti ma…''

Gossip TV

Valentina Nulli Augusti ha perdonato Tommaso Eletti dopo Temptation Island? Ecco cosa ha rivelato la romana.

L’esperienza a Temptation Island ha separato definitivamente la coppia formata da Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti, al centro dell’attenzione mediatica per la forte differenza d’età che contraddistingueva il loro legame. Dopo aver visto il suo fidanzato tra le braccia della tenatrice Giulia Cerini, Valentina ha messo fine al rapporto con Tommaso, che invece si è detto pronto a recuperare la fiducia della sua amata fidanzata. Cosa è successo nelle ultime settimane lontano dalle telecamere? Tommaso è riuscito nel suo intento? Ecco cosa ha svelato Valentina sul futuro con il giovane romano.

Temptation Island, Valentina volta pagina: Tommaso addio

La coppia formata da Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti ha attirato immediatamente l’attenzione del pubblico di Temptation Island, un po’ per la curiosità di scoprire le dinamiche di una coppia con una forte differenza d’età, un po’ per la gelosia osse

ssiva del romano nei confronti della sua dolce metà. Mentrea fatto un percorso lineare, riuscendo a prendersi la libertà di mettersi in costume senza dover cospargersi di cenere il capo,ha inizialmente mostrato tutta la morbosità coltivata nel tempo, criticando la fidanzata per gesti oggettivamente innocenti, per poi finire lui stesso tra le braccia di un’altra donna. Tommaso, infatti, si è legato molto alla, arrivando a baciarla più che esplicitamente davanti alle telecamere.

Al falò di confronto finale, Valentina e Tommaso si sono detti addio, sebbene sembra che il romano abbia immediatamente cambiato idea sul rapporto, cercando di recuperare e tornare insieme alla romana. Mentre l’Eletti è in lizza per il cast del Grande Fratello Vip, Valentina ha confermato di aver rivisto il suo ex fidanzato ma di non aver intenzione di aprire nuovamente questo capitolo della sua vita. “Ci siamo rivisti due volte e ci sono stati momenti di dolcezza, ma alla fine l’ho lasciato […] Per me l’amore deve essere un volo e non una gabbia, non sono più disposta a sopportare… E adesso mi vesto anche come mi pare!”, ha spiegato Valentina al settimanale Nuovo. Nessuna speranza per un ritorno di fiamma dunque, come per Alessio e Natascia che si sono detti addio definitivamente.

