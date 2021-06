Temptation Island: una coppia viene squalificata, ecco cosa è successo

Gossip TV

Arrivano le prime indiscrezioni sul percorso delle coppie nel villaggio di Temptation Island.

Manca poco alla prima puntata della nona edizione di Temptation Island, che andrà in onda il prossimo mercoledì 30 giugno 2021 su Canale 5. Al timone l’amatissimo Filippo Bisciglia, che accompagnerà le sei coppie nel loro viaggio nei sentimenti.

Una coppia fuori dal gioco, caos nel villaggio di Temptation Island

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Temptation Island. Nell'attesa, sono arrivate le prime indiscrezioni sui protagonisti del reality delle tentazioni. Stando a quanto riporta MondoTv24, pare che una coppia abbia già abbandonato il villaggio. Il motivo? Un fidanzato, in preda alla gelosia, avrebbe scavalcato le barriere per raggiungere la sua amata: "Già si parla di pesanti scatti di nervosismo da parte di alcuni concorrenti. Di una coppia che avrebbe già abbandonato il villaggio. Pare che uno dei fidanzati in preda alla gelosia e memore dell’“impresa” di Ciro Petrone avrebbe scavalcato le barriere di separazione per ricongiungersi alla fidanzata. Su chi sia stato l’artefice di cotanta impresa non ci è dato saperlo".

Ma non è finita qua. Si parla anche di scatti di nervosismo da parte di uno dei concorrenti: "Intanto è dell’ultima ora la notizia di un fidanzato che 'sta facendo il degrado'. Al momento non sappiamo se intendere che sia uscito di testa e abbia messo a soqquadro il villaggio. Oppure che per “degrado” si intenda stia frequentando piacevolmente le corteggiatrici".

Ricordiamo che le sei coppie della nona edizione di Temptation Island sono:Claudia Venturini e Stefano Socionovo, Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti, Manuela Carriero e Stefano Sirena, Jessica Mascheroni e Alessandro Autera, Natascia Zagato e Alessio Tanoni, Floriana e Federico Rasa. Riusciranno a resistere alle tentazioni?

