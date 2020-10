Temptation Island travolto dalle polemiche: Alessia Marcuzzi costretta ad intervenire

Gossip TV

Dopo le polemiche per Davide e Serena, coppia dell'ottava edizione di Temptation Island, Alessia Marcuzzi è stata costretta a difendere il programma di Canale5.

L’ottava edizione di Temptation Island è stata travolta dalle polemiche. Le affermazioni di Davide sulla fidanzata Serena hanno creato un caso e il pubblico ha trovato di cattivo gusto continuare a far passare messaggi di violenza in Tv. Alessia Marcuzzi è stata costretta ad intervenire per difendere il reality di Canale5.

Temptation Island, Alessia Marcuzzi costretta a difendere il reality

Temptation Island appassiona il pubblico di Canale 5 ormai da otto edizioni ma fa nascere anche tante polemiche. Tra le coppie che più hanno acceso l’animo dei telespettatori c’è quella formata da Serena e Davide. Il fidanzato, infatti, ha fatto affermazioni molto forti sulla sua compagna arrivando a sfiorare il limite della violenza psicologica. Il popolo del web, indignato, si è scagliato contro la redazione del reality delle tentazioni, chiedendo spiegazioni sulla scelta di mandare in onda frasi così forti in un momento storico in cui si cerca di debellare la violenza.

Nella Quarta Puntata, Serena e Davide si sono incontrati al falò di confronto anticipato. Il fidanzato ha rimarcato, nuovamente, di non aver sopportato il fatto che la sua compagna abbia indossato abiti scollati o costumi succinti mentre Serena è sembrata finalmente conscia dell’eccessiva gelosia di Davide. Nonostante le incomprensioni, la coppia ha deciso di lasciare insieme Temptation e Alessia Marcuzzi ha deciso di spendere qualche parola per placare le polemiche delle ultime settimane.

Alessia Marcuzzi difende Temptation Island dopo le Polemiche

Erano entrambi consapevoli che lui avesse un atteggiamento sbagliato, che nessuno può permettersi di avere. Serena sa che lo aveva volutamente tollerato solo per amore, ma non è più disponibile a farlo - ha spiegato la Marcuzzi - A Temptation Island Davide, seppure a fatica, non ha ceduto gli errori del passato e sembra pronto a un cambiamento profondo. Serena è sembrata per un attimo cercare altro, salvo poi dare fiducia alla loro storia d’amore. Quello che ci auguriamo è che loro possano uscire da qui più forti e innamorati e che questa storia abbia insegnato non solo a loro ma a tutti che in amore non può esistere possesso, imposizione e controllo. Ma sentimento, passione e dialogo.

La Marcuzzi ha voluto sottolineare come la coppia abbia dimostrato che si può cambiare e uscire da meccanismi psicologico terribilmente sbagliati, anche se gli utenti del web non sono apparsi particolarmente persuasi dal suo commento. Nel frattempo, i riflettori sono puntati su Speranza e Antonio, che ormai è completamente preso dalla single Nunzia.

