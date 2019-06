Temptation Island, tra i tentatori spuntato Giulio Raselli e Flavio Barattucci, ex corteggiatori di Giulia Cavaglia

Dopo la presentazione ufficiale delle sei coppie che parteciperanno alla sesta edizione di Temptation Island, Raffaella Mennoia, una delle autrice del docu-reality di Canale 5, ha svelato in anteprima che ci saranno alcuni volti noti tra i tentatori. Come ormai consuetudine, saranno alcuni ex corteggiatori dal dating show di Uomini e Donne.

A tal proposito, sono arrivate le prime indiscrezioni sui nomi in base ad alcuni indizi social. Tra questi, spiccano due ex corteggiatori di Giulia Cavaglia: la non scelta della tronista, Giulio Raselli, e Flavio Barattucci che invece ha lasciato il programma durante il percorso perché la tronista torinese non credeva nella sua buona fede.

Entrambi gli ex corteggiatori, non condividono più foto e stories nei rispettivi profili Instagram da una settimana, data della partenza delle riprese del reality, come annunciato da Filippo Bisciglia. Tra gli altri nomi, sono spuntati quelli di Antonio Moriconi (la non scelta di Langella) e Rodolfo Salemi (ex corteggiatore di Mara Fasone). Da escludere invece la presenza dell'ex corteggiatore di Angela Nasti, Luca Daffrè attualmente impegnato in numerosi eventi mondani sparsi per la stivale.