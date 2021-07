Temptation Island, Tommaso rompe il silenzio sulla tentatrice Giulia: "In lei non vedo nulla di Valentina. Non c’è paragone"

Gossip TV

Tommaso parla del suo avvicinamento alla tentatrice di Temptation Island.

L'esperienza di Tommaso Eletti a Temptation Island è stata breve, ma intensa. Il giovane romano, infatti, è finito al centro delle polemiche per il suo comportamento aggressivo e per il tradimento con la single Giulia Cerini ai danni della sua fidanzata Valentina Nulli Augusti.

Le parole di Tommaso Eletti sulla single Giulia Cerini dopo Temptation Island

A pochi giorni dal falò di confronto con Valentina, Tommaso ha provato a fare chiarezza e spiegare i motivi che lo hanno spinto a tradire la sua fidanzata con la single Giulia. "Mi sono sentito ferito nel vederla fare quello che ci eravamo detti di non fare. [...] Ci eravamo detti di evitare gli avvicinamenti fisici ad altri uomini. Quando ho visto quello che ho visto, l’ho vissuto come un tradimento e da quel momento mi sono sentito di distrarmi e guardare altrove" ha confessato il ragazzo al magazine di Uomini e Donne.

E ancora: "Ho cercato qualcuno che mi aiutasse a dimenticare quello che c’era di là. In quel momento per me la storia era già finita, ci tengo a precisarlo. E l’esperienza volevo vivermela fino in fondo". A proposito della tentatrice Giulia, Tommaso ha rivelato: "In Giulia non vedo nulla di Valentina. Non c’è paragone, al di là del colore dei capelli. Ci sono tante differenze tra loro, ma non ho conosciuto Giulia così approfonditamente per dare un giudizio preciso".

Tommaso ha voluto rispondere anche a tutti coloro che lo hanno criticato per il suo comportamento possessivo e per la sua gelosia morbosa: "Non penso che un costume scollato fosse una minaccia per noi due, ma date le mie motivazioni da 'geloso patologico' e il fatto che le avessi chiesto: 'Amore, per favore, puoi indossare solo costumi interi?' e lei abbia detto di sì, mi ha dato fastidio vedere che poi ha fatto diversamente. Ma non per il costume in sé, solo per il fatto che lo avevamo deciso insieme. Per la concezione che avevo di quella relazione, le sue gambe era come se fossero le mie".

