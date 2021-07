Temptation Island, Tommaso furioso con Valentina: “Ha messo il seno sul…”

Gossip TV

Il primo falò di Temptation Island mette a dura prova la gelosia che Tommaso nutre nei confronti di Valentina.

Tra le coppie della nuova edizione di Temptation Island, Valentina e Tommaso sono quella destinata a dividere maggiormente l’opinione dei telespettatori. I due romani, separati da circa vent’anni di differenza d’età, si amano molto ma Tommaso non riesce proprio a fidarsi della sua compagna, mostrando un atteggiamento di gelosia patologica. Il primo falò mette in luce tutte le insicurezze del giovane ma anche le fragilità di Valentina, che inizia ad essere stanca dei muri che Tommaso le innalza attorno pur di averla solamente per sé.

Temptation Island, Tommaso pazzo di gelosia per Valentina (VIDEO)

Valentina e Tommaso sono originari di Roma e vivono una storia d’amore intensa e mozzafiato, segnata dalla differenza d’età di vent’anni che fa storcere il naso ai bigotti ma anche dalla gelosia del giovane. Tommaso, infatti, rasenta livelli patologici di senso di possessione e gelosia e non permette alla sua dolce metà di fare quasi nulla senza la sua supervisione. Un atteggiamento che, come logico, ha destato non poche perplessità da parte del pubblico. Niente costumi, nessun aiuto per la crema solare e, se possibile, poco divertimento durante questi lunghi 21 giorni: sono queste le cose che Tommaso pretende da Valentina. Lei, durante il primo giorno, è molto impacciata e preoccupata conoscendo il carattere del suo fidanzato, ma poi si lascia andare comportandosi in modo più che rispettoso.

Nel villaggio dei fidanzati, invece, Tommaso vede dei video oggettivamente innocui e perde la testa, mentre i colleghi provano a convincerlo di star esagerando. Al momento del primo falò, la situazione non fa che peggiorare. Valentina si mostra con un normalissimo bikini e canta una nota canzone durante una serata, insieme a due tentatori, mentre Tommaso perde la testa e a stento riesce a finire di guardare il video. “Noi abbiamo raccontato a tutti quanto ci rispettiamo, che il nostro amore è puro come non esiste più […] Non ha capito un c***o di come sono fatto io. Pensi che se mi fai ingelosire divento meno geloso? Non doveva saltargli addosso, esce dal terrazzo in bikini, gli ha appoggiato le t***e per giocare. Lei al quarto girono si è abbracciata uno e, per quanto mi conosce, non avrebbe dovuto farlo. Mi doveva dimostrare di essere perfetta”, si sfoga Tommaso nel villaggio minacciando di piantare in asso Valentina. Guai anche per Floriana, in lacrime per Federico che sembra essere fin troppo interessato ad una delle tentatrici.

