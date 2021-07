Temptation Island, Tommaso Eletti: "Tra me e Valentina c'era un amore folle, vederla così è stato un trauma"

Gossip TV

Tommaso racconta tutte le emozioni vissute nel villaggio di Temptation Island.

Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti sono stati i protagonisti indiscussi delle prime puntate di Temptation Island. Intervistato dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, il giovane romano ha raccontato tutte le emozioni vissute nel villaggio delle tentazioni.

Tommaso Eletti: il falò di confronto con Valentina e il tradimento a Temptation Island

"Tra noi c’era un amore folle" ha esordito così Tommaso parlando della sua storia d'amore con Valentina "Da parte mia ammetto che c’era anche una folle gelosia… l’ho sempre tenuta stretta, da quando ci siamo messi insieme, ma credo di essermi comportato così per la mia inesperienza [...] Non avendo mai vissuto relazioni importanti, non avevo le esperienze che mi avrebbero formato come un uomo sicuro della persona che ha accanto, visto che non è una donna che passa inosservata e dato anche il suo passato… lì dentro è come se avessi subito un tradimento".

Ad aver tradito, alla fine, è stato proprio il giovane. Tommaso si è infatti lasciato andare con la tentatrice di Temptation Island, Giulia Cerini: "Vedendo lei non rispettare le cose che ci siamo detti per tutto il periodo prima di entrare nei villaggi, ho praticamente subito un trauma. [...] In me è scattato un meccanismo di difesa, per non soccombere. E così ho cercato qualcuno che mi aiutasse a dimenticare quello che c’era di là. In quel momento per me la storia era già finita, ci tengo a precisarlo. E l’esperienza volevo vivermela fino in fondo [...] in Giulia non vedo nulla di Valentina. Non c’è paragone, al di là del colore dei capelli. Ci sono tante differenze tra loro, ma non ho conosciuto Giulia così approfonditamente per dare un giudizio preciso".

Il giovane romano ha continuato affermando di aver vissuto un'esperienza molto forte: "Questa esperienza è stata molto pesante per me, per come sono io, e quindi mi ha messo davanti a quelle cose che a me danno fastidio in modo drastico. Non so se fuori dal villaggio, piano piano, sarei migliorato e avrei tenuto a freno la mia gelosia. Per me Temptation Island è stata una prova dura, dove ho capito che non posso reggere niente. L’ho compreso in un modo un po’ drastico, perché vedere quelle immagini, che per la maggior parte delle persone non avrebbero alcun significato, per me è stato un colpo al cuore. La mia impulsività mi ha fatto agire subito".

