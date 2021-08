Temptation Island: Tommaso Eletti nel cast del Grande Fratello Vip, l'indiscrezione bomba

Gossip TV

Tommaso pronto a entrare nella famosa casa del Gf Vip.

Tommaso Eletti pronto a entrare nella Casa del Grande Fratello Vip? A rivelarlo è Davide Maggio che ha parlato di una possibile partecipazione dell'ex discusso protagonista della nona edizione di Temptation Island al reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Tommaso Eletti: da Temptation Island al Grande Fratello Vip

Tommaso è stato uno dei protagonisti indiscussi dell'ultima edizione di Temptation Island. Il giovane romano ha deciso di concludere il suo percorso nel villaggio delle tentazioni da solo, per poi pentirsene visto che, a oggi, sta facendo di tutti per riconquistare Valentina Nulli Augusti. A distanza di alcuni giorni dalla fine del programma, è arrivata una notizia riguardante proprio Eletti.

Stando a quanto riportato da Davide Maggio, Tommaso sarà uno dei nuovi concorrenti del Gf Vip 6: "Tommaso Eletti ha risposto 'sì' alla chiamata di Alfonso Signorini, per gentile concessione di Maria De Filippi. Avete capito bene: il 'toy boy' di Temptation (la ex ha quasi il doppio dei suoi anni) sarà uno dei concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip".

Leggi anche Stefano Sirena sotto accusa

E ancora si legge sul sito: "Davide Maggio è in grado di annunciarvi in anteprima che tra i “vipponi” che a settembre varcheranno la porta rossa di Cinecittà per vivere da protagonisti la sesta edizione del reality di Canale 5 ci sarà proprio Tommaso. Classe 2000, romano, aspirante istruttore di snowboard, faccia da bravo ragazzo ma atteggiamenti e comportamenti che hanno fatto molto discutere durante la sua avventura nel reality estivo. Entrato come il 'bambino' succube di una donna di 40 anni, è risultato essere il “manipolatore” di una relazione in cui lei ha spesso avuto poca voce in capitolo e “pagato” il sentirsi desiderata da un ragazzo molto più giovane. E non è un caso che dopo Temptation si siano rivisti e siano finiti nuovamente insieme, ma a quanto pare solo a letto. Lasciato dalla fidanzata Valentina e scaricato dalla tentatrice Giulia (a cui si era avvicinato durante il percorso nel programma), Tommaso cerca ora gloria al GF Vip, dove avrà modo di farsi conoscere meglio".

Scopri le ultime news su Temptation Island.