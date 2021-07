Temptation Island, Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti duramente criticati da un'ex protagonista del reality

Gossip TV

Tommaso e Valentina al centro delle polemiche dopo la prima puntata di Temptation Island.

Mercoledì 30 giugno 2021 su Canale 5 è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di Temptation Island. Tra le coppie più chiacchierate e criticate c’è quella composta dal giovane Tommaso Eletti e la sua fidanzata, la quarantenne Valentina Nulli Augusti.

Ursula Bennardo dura contro Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti di Temptation Island

Tommaso e Valentina sono stati i protagonisti indiscussi della prima puntata di Temptation Island. La loro importante differenza d'età e la gelosia morbosa del ragazzo, infatti, hanno provocato la reazione di molti sui social. Tra questi anche un ex volto molto noto del reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

Stiamo parlando di Ursula Bennardo, ex dama del trono over di Uomini e Donne, che ha partecipato a Temptation Island nel 2018 insieme al compagno Sossio Aruta. "Non so se prenderete male ciò che sto per scrivere" ha annunciato la donna prima di criticare Tommaso e Valentina "Io ho 39 anni ed un figlio di 20, se fosse capitato a mio figlio non lo avrei mai accettato e penso che lei avrebbe fatto una brutta fine".

La Bennardo ha infine concluso affermando che, secondo lei, si tratta di molestia: "Anche se maggiorenne per me è molestia. Io mi sentirei una malata di mente se anche solo sfiorassi un ragazzino". Parole molto forti che non passeranno inosservate ai diretti interessati. Arriverà una replica da parte di Tommaso e Valentina? Staremo a vedere.

