Temptation Island, Tommaso Eletti e Alessandro Autera: serata da Single a Roma (FOTO)

Gossip TV

Tommaso Eletti e Alessandro Autera pizzicati a Roma in compagnia di alcune ragazze e senza le loro fidanzate.

Mentre su Canale5 vanno in onda le puntate di Temptation Island, i protagonisti della nuova edizione sono tornati alle rispettive vite e hanno continuato a coltivare l’amicizia nata durante le riprese del programma. Così, Tommaso Eletti e Alessandro Autera si sono mostrati insieme in un locale romano, attirando l’attenzione dei più curiosi a causa della presenza di avvenenti donne al loro tavolo.

Temptation Island, Tommaso Eletti e Alessandro Autera commettono un passo falso?

Manca poco alla Finale della nuova edizione di Temptation Island e i fan del reality show, condotto da Filippo Bisciglia, sono con il fiato sospeso. Le puntate, come noto, sono registrate e dunque i protagonisti del programma sono attualmente tornati alle rispettive vite, con l’obbligo di non parlare della coppia o di un eventuale rottura dopo il falò di confronto prima della messa in onda dell’ultimo appuntamento in prima serata su Canale5. A rivelarlo è stata Raffaella Mennoia che, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ha parlato degli accordi che le coppie sono costrette a rispettare, per preservare anche la veridicità del programma: “Due giorni prima di entrare nel villaggio sequestriamo loro i cellulari che vengono resi soltanto in aeroporto, quando si torna casa […] Il regolamento che le coppie firmano dice che non possono farsi vedere insieme fino alla messa in onda dell’ultima puntata. Stesso discorso dovessero aver intrapreso una storia con uno dei single”.

Ciò, tuttavia, non vieta che ogni concorrente possa uscire per conto proprio oppure organizzare rimpatriate tra fidanzate o fidanzati separatamente, in modo da non seminare indizi per i più curiosi. E questo è il caso di Tommaso Eletti e Alessandro Autera che, come segnalato da Deianira Marzano, nelle ultime ore si sono recati presso un locale di Roma, circondati da diverse avvententi ragazze. Sebbene sia assolutamente consentito e lecito che i due si frequentino anche durante la messa in onda delle puntate, il fatto che Tommaso e Alessandro, messo in ridicolo dalla fidanzata Jessica, siano a cena con delle sconosciute fa riflettere. Tommaso e la fidanzata Valentina si sono detti addio in modo burrascoso al falò di confronto, mentre non sappiamo ancora cosa accadrà tra Jessica e Alessandro, anche se bisogno sperare nel colpo di scena dato le ultime confessioni di entrambi.

Scopri le ultime news su Temptation Island.