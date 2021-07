Temptation Island, Tommaso Eletti dopo l'addio a Valentina Nulli Augusti: "Doveva piangere"

Gossip TV

Le prime dichiarazioni di Tommaso dopo il falò di confronto con Valentina.

Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti sono stati, anche se per poco, i protagonisti indiscussi della nona edizione di Temptation Island. I due hanno deciso di lasciare il reality show delle tentazioni separati a causa del tradimento di lui con la single Giulia.

Le prime dichiarazioni di Tommaso dopo l'uscita da Temptation Island

La seconda puntata di Temptation Island ha visto l'uscita di scena di Tommaso e Valentina, che hanno deciso di chiudere definitivamente la loro storia d'amore. Il motivo? Il tradimento di lui con la tentatrice Giulia. A poche ore dall'addio, il giovane romano ha deciso di rompere il silenzio e rivelare tutte le emozioni vissute durante il falò di confronto.

"Non si è spiegata, davanti a tutta Italia non si è riuscita a spiegare. Di che stiamo parlando? Sono contento di quello che ho fatto. Meglio che l'ho capito ora, questo dimostra ancora di più quello che pensavo, ovvero che non gliene frega nulla" ha dichiarato Tommaso subito dopo il falò di confronto con Valentina.

Leggi anche Natascia spiazza su Alessio, i retroscena sul loro rapporto

"...dopo quello che ha visto doveva piangere, ma neanche una lacrime le è caduta" ha aggiunto Tommaso "Io ho pianto come un bambino i primi due giorni. Ho capito che non è lei la donna della mia vita sennò non mi sarei comportato così con Giulia. Se fossi stato veramente innamorato questa cosa non sarebbe mai successa [...] Mi aspettavo un'altra reazione. Pensavo di arrivare qua e ricevere una sberla in bocca e invece niente. Se io avessi visto un video del genere spaccavo tutto quanto e andavo dall'altra parte".

Scopri le ultime news su Temptation Island.