Temptation Island, Tommaso e la single Giulia stanno insieme? Parla lei

La tentatrice fa chiarezza sul suo rapporto con il giovane romano, nato all'interno del villaggio Is Morus Relais.

Nella seconda puntata di Temptaion Island, è andato in onda il primo falò dell'edizione. Valentina Nulli Augusti, in seguito alla visione di alcuni video inequivocabili, ha chiesto il confronto immediato. Il giovane fidanzato romano Tommaso dopo pochi giorni di permanenza nel villaggio Is Morus Relais, ha perso la tesa per la single Giulia Cerini. Inizialmente sembrava si fosse avvicinato alla tentatrice per una ripicca ma poi, i suoi comportamenti, hanno evidenziato tutt'altro: baci appassionati e promesse varie di rivedersi e la convinzione, da parte di Tommaso, che non forse non amava Valentina così come credeva.

Il falò per la coppia è stato piuttosto singolare perché per la maggior parte del tempo è stata Valentina a doversi giustificare di alcuni comportamenti che il romano ha giudicato inaccettabili, come stare in braccio ad un tentatore o mostrarsi in bikini. Durante il confronto, Filippo Bisciglia ha spronato la 40enne romana a dire la sua, cercando di indurre il fidanzato a spiegare i suoi atteggiamenti. Nonostante al termine del falò Valentina abbia scelto di uscire da sola, Tommaso, sorprendentemente si è dichiarato ancora innamorato di lei anche se, come è stato evidente, si invaghito della single.

p Ieri sono trapelate ghiotte indiscrezioni proprio su Giulia, la tentatrice che si è lasciata andare alla passione con il piccolo Tommaso. Rispondendo ad una domanda su Instagram, la ragazza ha risposto di essere attualmente single. Una importante rivelazione che rimescola nuovamente le carte in tavola. Non solo, la ragazza, nel video di presentazione, aveva messo in chiaro di non volere un uomo possessivo e di non sopportare la gelosia. Fattori questi che potrebbero aver allontanato subito la single da Tommaso.

Tommaso e Valentina sono tornati insieme? Lo scopriremo solo nei prossimi appuntamenti con il reality.

L'appuntamento con la terza puntata di Temptaion Island, ci aspetta lunedì 12 luglio in prima serata su Canale 5.

