Temptation Island: svelate le prime coppie ufficiali del reality

Fervono i preparativi per la sesta edizione di Temptation Island, il reality delle tentazioni condotto dall'amatissimo Filippo Bisciglia. Sei le coppie protagoniste che trascorreranno 21 giorni in compagnia di tentatori e tentatrici. La location del programma sarà ancora una volta il resort Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, in Sardegna.

La presentazione ufficiale delle prime coppie di Temptation Island

Temptation Island scalda i motori. Nelle ultime ore infatti, la produzione del reality show ha ufficializzato le prime due coppie che prenderanno parte al programma per mettere alla prova il loro amore. La prima coppia è formata da Katiae Vittorio. Una relazione, quella tra i due ragazzi, che va avanti da molti anni ma che è sempre stata sbilanciata. “Ho deciso di partecipare a Temptation Island per misurare quanto effettivamente mi ama Katia. Quello che provo io è un po’ di più rispetto a quello che prova lei per me" ha ammesso il ragazzo nel video di presentazione. La bionda infatti, nella clip, ha dichiarato: "Mi prendo tutte le libertà dall'inizio perché lui me le ha sempre fatte andar bene tutte. Io faccio quello che mi fa stare bene. In primis penso a me stessa, poi viene il resto".

La seconda coppia è composta da Jessica e Andrea. La scelta di partecipare a Temptation Island avviene subito dopo la disdetta del matrimonio da parte della ragazza che ha avuto dei forti dubbi sul sentimento che nutre per il suo fidanzato: "Dopo aver disdetto il matrimonio mi sono sorte delle domande. Principalmente se sono ancora innamorata di Andrea, se la mia vita con lui mi rende felice". Il ragazzo, dal canto suo invece, sembra molto sicuro dei suoi sentimenti: "Io so quello che voglio e quello che provo, ma a questo punto non so lei quello che vuole". I 21 giorni di lontananza metteranno a dura prova il loro amore. Riusciranno a coronare il sogno di arrivare all'altare?

L'appuntamento è per lunedì 17 giugno 2019, in prima serata su Canale 5 con la prima puntata della sesta edizione di Temptation Island. Non mancate!