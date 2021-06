Temptation Island: svelata la prima coppia ufficiale

Gossip TV

Claudia e Ste sono la prima coppia ufficiale della nuova edizione di Temptation Island.

Fervono i preparativi per la nona edizione di Temptation Island, che dovrebbe partire il prossimo 30 giugno 2021 su Canale 5. In attesa di altre anticipazioni sul reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, Mediaset ha presentato la prima coppia ufficiale.

Claudia e Ste sono la prima coppia ufficiale della nona edizione di Temptation Island. A rivelarlo è il promo mandato in onda su Canale 5 nelle ultime ore che ha svelato i nomi dei primi protagonisti del programma. Claudia e Ste, fidanzati da quattro anni e mezzo, avevano fissato la data delle nozze per il primo agosto 2020, ma la pandemia ha sconvolto tutti i loro piani e i due sono stati costretti a rimandare il matrimonio.

"Mi chiamo Claudia, ho 26 anni e sono fidanzata con Ste da quattro anni e mezzo. Ho scritto io a Temptation Island perché nell’ultimo anno le cose non sono andate molto bene tra di noi e con l’arrivo del matrimonio ho delle paure" ha dichiarato Claudia nel video di presentazione. "Avevamo fissato la data del matrimonio per il primo agosto del 2020. Con la pandemia però abbiamo dovuto rimandare. Io voglio farle capire per l’ennesima volta la sicurezza che ho del mio sentimento e la volontà che ho di sposarla" ha confessato Ste.

Al timone ritroveremo l'amatissimo Filippo, che guiderà le sei coppie in un incredbile viaggio nei sentimenti. A grande sorpresa, quest’estate ci sarà un’unica versione di Temptation Island, che vedrà quindi nel cast vip e nip insieme.

