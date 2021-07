Temptation Island, Stefano su Manuela: "È una storia malata, lei è una bambina insicura e rifatta"

Gossip TV

Stefano offende la sua fidanzata Manuela a Temptation Island.

Manuela Carriero e Stefano Sirena sembrano essere arrivati ai ferri corti. Durante la seconda puntata di Temptation Island, andata in onda ieri lunedì 5 luglio 2021, il ragazzo ha riservato parole davvero poco carine nei confronti della sua fidanzata, che non è riuscita a trattenere le lacrime.

Stefano contro Manuela, il duro sfogo a Temptation Island

La seconda puntata di Temptation Island ha visto il falò di confronto immediato della coppia formata da Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti. I colpi di scena, però, non sono mancati neanche per le altre coppie del reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, che sembrano essere sempre più in crisi.

Scendendo nel dettaglio, Stefano ha spiazzato tutti i telespettatori di Temptation Island riservando parole decisamente offensive nei confronti della sua fidanzata Manuela. "Lei ha problemi. Io mi sono allontanato un sacco di volte, ma torna sempre. È insicura, infatti è rifatta. Non posso stare con una persona così. È solo stress. È una storia malata, è una bambina, lo è sempre stata. Ha difficoltà proprio nell'approcciare. Io a volte mi vergogno quando la porto con me. Non sa approcciare, è limitata. La sera, dopo che me ne vado, perché non posso discutere con una psicopatica del genere, mi passa la voglia perché mi fa schifo" ha dichiarato il ragazzo.

Parole molto forti che hanno letteralmente sconvolto Manuela. "Basta, basta, non voglio vedere più niente. Vi prego [...] È uno schifo di persona. Mi fa sentire brutta. Dice che si vede che il seno è rifatto e che è brutto" ha affermanto la donna visibilmente provata dalle immagini mostratele da Filippo al falò.

