Temptation Island, Stefano Sirena sbotta sui social e lancia una nuova frecciata a Manuela Carriero

Stefano contro Manuela dopo Temptation Island: "Si sta esagerando un po' con il vittimismo".

A pochi giorni dalla fine di Temptation Island, Stefano Sirena è tornato all'attacco contro la sua ex Manuela Carriero. I due discussi protagonisti della nona edizione del reality delle tentazioni hanno preso strade diverse, ma nonostante questo non perdono occasione per lanciarsi velenose frecciate sui social.

Stefano Sirena contro la sua ex Manuela Carriero, ecco perché

Dopo aver ricevuto varie frecciatine da Manuela sui social dopo la rottura a Temptation Island, Stefano ha deciso di rompere il silenzio e chiarire la sua posizione circa la relazione nata tra la sua ex fidanzata e il tentatore Luciano Punzo: "Non volevo scrivere più nulla perché non mi piace dare importanza. Chi mi conosce sa. Ma si sta esagerando un po' con il vittimismo e chiarire due cose".

Stefano, che ha deciso di iniziare una nuova conoscenza con la single Federica, ha spiegato: "La prima è che non vedo assolutamente nulla di ciò che dice o fa perché in primis non mi interessa. Poi perché mi ha bloccato. Ha bloccato anche Federica e qualche mio amico. La seconda è che leggo e sento di violenza psicologica".

Sirena ha infine concluso il suo sfogo accusando la sua ex Manuela di fare troppo la vittima: "Una persona con carattere, personalità e che non dipende totalmente da qualcuno, anziché fare la vittima mi allontanava. Grazie a tutti". Arriverà una replica da parte della Carriero? Staremo a vedere.

