Temptation Island: Stefano Sirena rivede Manuela Carriero, le reazioni di Federica Cleo e Luciano Punzo

Manuela e Stefano si rivedono dopo Temptation Island al matrimonio di Claudia e Ste.

Claudia Venturini e Stefano Socionovo si sono finalmente sposati. Tra gli invitati al matrimonio anche Manuela Carriero e Stefano Sirena, che si sono rivisti per la prima volta dopo l'acceso falò di confronto a Temptation Island.

Manuela e Stefano si sono rivisti dopo Temptation Island, la reazione di Luciano e Federica

Manuela e Stefano hanno deciso di concludere il loro percorso a Temptation Island in compagnia dei loro rispettivi tentatori. La Carriero ha lasciato il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia con Luciano Punzo, mentre Sirena con la single Federica Cleo.

A poche settimane dalla loro rottura, Manuela e Stefano si sono rivisti. Il motivo? Il matrimonio di Claudia e Ste che hanno deciso di invitare tutti i protagonisti di Temptation Island e tra questi non potevano mancare Manuela e Stefano. A commentare l'incontro tra i due ci ha pensato l'ex tentatrice Federica che, rispondendo ad alcune domande dei suoi fan, ha dichiarato: "Troppe domande tutte così, quindi rispondo una volta sola. Secondo me rivedere il proprio o la propria ex in giro, aiuta a metabolizzare meglio la fine della relazione. Quindi non mi infastidisce, parlo per esperienza personale".

Al contrario di Federica, Luciano ha preferito non commentare l'incontro tra Manuela e Stefano. L'ex tentatore della nona edizione di Temptation Island è intervenuto sui social solo ed esclusivamente per condividere alcuni video della giornata trascorsa con sua figlia Eva.

