Temptation Island, Stefano Sirena pronto alla convivenza con la tentatrice Federica? Parla l'ex di Manuela Carriero

Stefano svela i suoi progetti d'amore dopo Temptation Island.

Dopo la rottura con Manuela Carriero a Temptation Island, Stefano Sirena sembra aver trovato la serenità accanto alla tentatrice Federica Cleo. A distanza di alcune settimane dalla fine del programma, il ragazzo ha deciso di rispondere ad alcune domande dei suoi fan e svelare i suoi progetti futuri con la sua nuova fidanzata.

Stefano e Federica vanno a convivere dopo Temptation Island? Parla lui

Stefano è stato uno dei protagonisti indiscussi della nona edizione di Temptation Island. Entrato nel villaggio delle tentazioni con Manuela, il ragazzo ha poi terminato il suo viaggio nei sentimenti in compagnia della tentatrice Federica. Interpellato dai fan circa la sua nuova relazione, Stefano ha rivelato: "Federica conta sempre di più. La convivenza? É presto, ci stiamo conoscendo, frequentando, stiamo bene insieme e vogliamo vedere se questo stare bene ci porta a qualcosa".

Stefano ha anche ammesso di essere consapevole dei suoi errori passati: "Come ho detto prima dagli errori si impara, so che ho avuto delle mancanze in passato. Io mi assumo le mie responsabilità [...] tanta gente si è ricreduta e questo mi fa piacere. Nel villaggio sono stato apprezzato da tutti i miei amici e le ragazze single per ciò che sono e mi basta questo".

A proposito dei rapporti di amicizia nati a Temptation Island con gli altri fidanzati, Sirena ha dichiarato: "Ho legato con tutti, siamo stati bene, un bel gruppo...all'inizio ho legato di più con Federico, poi con Alessandro perché siamo simili su tante cose".

