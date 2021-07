Temptation Island, Stefano Sirena: ''Manuela ti devo delle scuse''

Gossip TV

Stefano Sirena parla del percorso a Temptation Island e della rottura con Manuela Carriero.

Stefano Sirena e Manuela Carriero si sono lasciati al falò di confronto finale, dopo un percorso intenso nella nona edizione di Temptation Island. A distanza di alcune settimane dalla fine delle riprese, Stefano ha parlato di quanto accaduto nel reality show di Canale5, svelando di avere delle scuse da porgere alla sua ex fidanzata e sorvolando sul suo nuovo amore, Luciano Punzo.

Temptation Island, Stefano Sirena chiede scusa a Manuela Carriero

Dopo aver scoperto ripetuti tradimenti, Manuela Carriero ha perso la fiducia che riponeva nel suo fidanzato Stefano Sirena. Fiducia che l’aveva spinta a lasciare la Puglia per trasferirsi a Rimini, dove Stefano è stato convocato da una squadra di basket professionista. La coppia ha deciso di partecipare a Temptation Island per tentare di recuperare il rapporto, ma continuando a nutrire forti dubbi su Stefano, la Carriero si è lasciata andare ed è finita tra le braccia del tentatore Luciano Punzo. Il percorso nel reality show di Canale5 si è concluso con la rottura definita e ora Stefano si consola tra le braccia della tentatrice Federica, che non ha nascosto di essere molto presa dal cestista. Intervistato dal magazine ufficiale di Uomini e Donne, Stefano ha ammesso di aver descritto in modo fin troppo rude e offensivo Manuela, e di essere dispiaciuto per questo:

“Forse mi sono pentito di qualcosa che ho detto per rabbia, su qualcosa ho esagerato. Certe cose puoi pensale o non pensarle, ma non si dicono. È anche vero che nono sono stato trattato con i fiori da Manuela e ho reagito di impulso […] Uno dei problemi della nostra storia è stato il non-dialogo,e il non condividere tante cose. Mi dispiace per alcune mie affermazioni, e l’ho detto anche a lei. Ho parlato di “casalinga e basta” perché durante la nostra storia ci sono state volte in cui ho cercato di ricucire, di fare qualcosa e lei declinava le mie proposte perché preferiva stare a casa. Ma non volevo offenderla, sono termini che lei usava per descriversi”.

Temptation Island, "Luciano Punzo? No comment": parla Stefano Sirena

Abbiamo visto Manuela e Stefano su due mondi lontani, ma prima di questa frattura c’è stato un momento in cui l’amore era forte e solido:“Mi ha fatto innamorare il suo sorriso. Forse sembrerò troppo romantico… a quando la vedevo sorridere per merito mio mi faceva stare bene, anche se non glielo dicevo mai. Ho sbagliato a non farlo e me ne prendo la responsabilità. Ma vederla ridere mi faceva innamorare. Mi piacevano anche le attenzioni che mi dava; ogni giorno quando usciva di casa e andava lavoro mi lasciava un bigliettino sul tavolo. Erano piccole cosa, di un rapporto vero, che facevano la differenza. Era bello portarla a visitare posti nuovi: le brillavano gli occhi. Mi sosteneva quando giovano, veniva sugli aperti e mi guardava e questo mi faceva molto bene"

"Sono consapevole di aver usato termini e frasi pesanti, ma sono anche consapevole che non ho iniziato io ad offendere. Non volevo farle la guerra, volevo salvare la storia. Non ho iniziato io ad aprirmi con una persona dal primo giorno… Resta il fatto che per rabbia ho usato brutte parole e mi dispiace. Le devo sicuramente delle scuse per tutte le mancanze che ho avuto. Potevo amarla di più, le ho fatto lasciare casa dove vivevamo e il lavoro, per venire da me, e poi ho fatto quello che ho fatto […] In lei vedevo la madre dei mie figli, ma i problemi erano tanti e l’errore più grande, che oggi non rifarei, è stato quello di tradirla”, ha confessato il Sirena che ha evitato di dare il suo giudizio su Luciano, sempre più innamorato di Manuela.

Scopri le ultime news su Temptation Island.