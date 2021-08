Temptation Island, Stefano Sirena e Federica Cleo fanno un tatuaggio di coppia!

Gossip TV

Stefano Sirena e Federica Cleo celebrano la loro esperienza a Temptation Island.

Dopo aver lasciato Manuela Carriero al falò di confronto finale, Stefano Sirena ha intrecciato un flirt con la tentatrice Federica Cleo. La coppia, nata nel corso della nona edizione di Temptation Island, ha deciso di celebrare questa esperienza unica con un tatuaggio di coppia, incontrando le critiche amare del popolo del web.

Temptation Island, tattoo di coppia per Stefano e Federica

Stefano Sirena e Manuela Carriero sono approdati a Temptation Island per tentare di salvare un rapporto, consumato dai tradimenti ripetuti e dalla scarsa fiducia di coppia che ne è derivata. Nel villaggio delle fidanzate, Manuela si è avvicinata a Luciano Punzo, il sensuale tentatore partenopeo che ha fatto di tutto per conquistare la bella pugliese, mentre Stefano ha aperto il suo cuore alla tentatrice Federica Cleo. Dopo un rovente falò di confronto finale, Manuela e Stefano hanno preso strade diverse, continuando entrambi ad approfondire il rapporto con i due single del programma. Mentre Manuela e Luciano vanno a convivere, scegliendo di creare il loro nido d’amore a Napoli, Stefano è sempre più coinvolto da Federica.

Nonostante i due trascorrano tanto tempo insieme e si scambino dediche dolcissime, il cestista ha voluto chiarire di non sentirsi ancora innamorato della bella tentatrice, ma certamente molto coinvolto. Nelle ultime ore, tuttavia, qualcosa potrebbe essere cambiato, dato che Federica e Stefano hanno deciso di farsi un tatuaggio di coppia. “Il viaggio nei sentimenti è ora indelebile”, ha scritto il Sirena nelle didascalia che accompagna la foto che mostra il tattoo ai fan su Instagram.

A questo punto, osiamo supporre che Stefano abbia cambiato idea sui sentimenti per Federica, e chissà che prima della fine dell’estate la coppia decida di convivere e gettarsi a capofitto in questa nuova avventura. Nel frattempo, neanche a dirlo, il popolo del web sembra non aver gradito il gesto dei due volti di Temptation Island, e ha inondato il cestista di critiche e commenti decisamente irriverenti.

