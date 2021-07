Temptation Island, Stefano offende Manuela che sbotta: "Che schifo di persona"

Gossip TV

Stefano e Manuela sempre più distanti, continuano le critiche e offese a Temptation Island.

Manuela Carriera e Stefano Sirena sono tra i protagonisti indiscussi della nona edizione di Temptation Island. I due sembrano arrivati davvero ai ferri corti con lei sempre più vicina al single Luciano Punzo e lui alla tentatrice Federica Cleo.

Stefano e Manuela ai ferri corti, le critiche a Temptation Island

La quarta puntata di Temptation Island è stata ricca di colpi di scena. Dopo il falò di confronto di Floriana e Federico, che ha chiesto una seconda possibilità alla sua fidanzata, tre sono le coppie ancora in gioco: Alessio e Natascia, Jessica e Alessandro, Manuela e Stefano. Proprio quest'ultimi sembrano essere arrivati a un punto di non ritorno.

L'intesa nata a Temptation Island tra Stefano e la single Federica sembra andare oltre l'approccio fisico. Il ragazzo, oltre a farle apprezzamenti, si è più volte lasciato andare a delle affermazioni davvero poco carine, offensive, sulla sua fidanzata Manuela: "Sarà anche una brava ragazza, ma tranne due piatti in tavola e le pulizie non sa fare niente".

Parole che hanno destabilizzato Manuela: "Vorrei prenderli a schiaffi tutti e due". Dopo aver visto l'ennesimo video del suo fidanzato con la tentatrice Federica, la ragazza ha poi sbottato: "Le sue parole non sono commentabili. Che schifo, che schifo di persona. È uno sporcaccione in tutti i sensi [...] Gli dispiace di una persona che neanche conosce. A me ha fatto perdere il lavoro e la casa".

