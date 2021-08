Temptation Island: "Stefano è stato viscido", l'attacco di due ex protagonisti del programma

Gossip TV

Ex amatissima coppia di Temptation Island commenta il comportamento di Stefano Sirena.

Stefano Sirena è stato tra i protagonisti più discussi e chiacchierati della nona edizione di Temptation Island. A commentare il percorso del ragazzo e il falò di confronto con Manuela Carriero ci hanno pensato Raffaela Giudice e Andrea Celentano, che hanno partecipato al reality delle tentazioni qualche anno fa.

Le parole di Raffaela Giudice e Andrea Celentano su Stefano Sirena dopo Temptation Island

Intervistati da Giada Di Miceli nel programma radiofonico Non succederà più, Raffaela e Andrea hanno commentato il percorso di alcuni protagonisti della nona edizione di Temptation Island. La ragazza, in particolar modo, ha voluto dire la sua sulla coppia formata da Manuela e Stefano, usciti dal villaggio con i rispettivi tentatori: "Penso che se le cose stavano come le hanno presentate io sono felicissima che lei ora stia con il tentatore e sia felice perché lo merita. Io però al posto suo prima avrei chiesto il falò e poi avrei dato il bacio. Anche perché se ci fosse stato il ragazzo al posto suo, lo avrebbero linciato. Solo questo, per il resto ha fatto bene, perché lui è stato davvero viscido: nella vita ti puoi innamorare di un’altra persona, ma certe cose non le puoi dire".

E su Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti, ha dichiarato: "Spero per Valentina che riesca a scollarselo di dosso perché non esiste una relazione malata fino a questo punto. Speriamo che questa relazione non sia vera, perché sono troppo diversi. Non so se torneranno insieme".

Raffaela e Andrea hanno parlato della loro bellissima storia d'amore che prosegue a gonfie vele. Per chi non lo sapesse, infatti, i due convoleranno preso a nozze. "Conviviamo da due anni, abbiamo superato Temptation, stiamo benissimo insieme quindi il passo successivo era questo da fare. Poi mancherà una famiglia" ha confessato lui. A fargli eco la sua fidanzata: "Non me l’aspettavo assolutamente, mi sono commossa. Il 23 luglio è il nostro anniversario, quindi facciamo sempre qualcosa [...] non mi sarei mai aspettata una proposta… Poi non pensavo fosse il momento giusto: abbiamo appena fissato una casa, perché quella in cui stiamo è un po’ piccola per creare una famiglia, quindi pensavo che la priorità ora fosse quella [...] Abbiamo avuto il nostro lieto fine, non ci credo ancora".

