Temptation Island, Ste Socionovo rivela: "Ecco quali sono stati i due momenti più delicati della mia esperienza"

Ste rivela i momenti più difficili vissuti nel villaggio di Temptation Island.

Il percorso di Stefano Socionovo e Claudia Venturini a Temptation Island è stato breve, ma intenso. Intervistati dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, la coppia, che ha deciso di lasciare il programma insieme, ha rivelato quali sono stati i momenti più difficili vissuti nel villaggio delle tentazioni.

La confessione di Ste Socionovo sul suo percorso a Temptation Island

Claudia e Ste hanno lasciato Temptation Island insieme e più uniti di prima. A pochi giorni dalla loro uscita di scena, la coppia ha deciso di raccontarsi al magazine di Uomini e Donne e rivelare i momenti più difficili vissuti nel reality. "All’inizio mi sono sentita a disagio, perché non sapevo cosa mi aspettasse. Il distacco totale da Ste che non avevamo mai vissuto prima, la conoscenza di nuove persone con la paura di non riuscire a legare con nessuno, mi hanno destabilizzata" ha confessato lei seguita dal suo compagno "Sono stati due i momenti più delicati della mia esperienza. Il primo pinnettu, quando ho sentito Claudia parlare del nostro rapporto e dire cose che prima di allora ignoravo: mi ha spiazzato ed è stata dura da metabolizzare. Il secondo è il falò da solo, dove la paura ha preso il sopravvento. Era come se non riuscissi più ad avere il controllo sul mio corpo".

A ogni modo, Ste ha dichiarato di non avere rimpianti: "Io non ne ho. Ho sempre fatto ciò che sentivo. L’unica cosa che cambierei è lo spirito con cui ho vissuto questa esperienza. Avrei voluto avere la testa più leggera, ma dopo il primo video di Claudia mi sono demoralizzato e sono stato colto alla sprovvista. Se non avessi sottovalutato le difficoltà che avrei dovuto affrontare sarebbe andata diversamente, ma è stata ugualmente una bella avventura".

"D’ora in avanti cercherò di aprirmi di più, piuttosto che tenere tutto solo per me" ha aggiunto Ste "Non mi girerò più dall’altra parte di fronte ai problemi, provando a far finta di niente per preservare il quieto vivere della coppia. Questa esperienza ci ha aiutato a capire che quel dialogo che pensavamo ci fosse in realtà non era sufficiente. Ora voglio affrontare le cose di petto, così come fa Claudia. Parlare e soffrire insieme".

