Temptation Island, Ste furioso con Claudia: "Mi ha ammazzato"

Claudia e Ste in crisi già dalla prima puntata di Temptation Island.

Ieri, mercoledì 30 giugno 2021, è partita la nona edizione di Temptation Island. Tra i protagonisti della prima puntata anche Claudia e Ste che, a poche ore dall'arrivo nel villaggio delle tentazioni, sembrano essere già in crisi.

Claudia e Ste in crisi, la delusione di lui a Temptation Island

Claudia e Ste hanno deciso di partecipare a Temptation Island per mettere alla prova i loro sentimenti prima di sposarsi. "Ho scritto io a Temptation Island peché nell’ultimo anno le cose non sono andate tanto bene e ho paura con l’arrivo del matrimonio che possano arrivare altri problemi" ha confessato la ragazza rivelando i motivi che l'hanno spinta a chiare la produzione del programma.

Lo sbarco in Sardegna della coppia, però, non sembra aver migliorato la situazione, anzi. A poche ore dal suo arrivo nel villaggio, Claudia ha palesato tutti i suoi dubbi sul matrimonio e sui sentimenti che oggi prova per Ste: "Certe volte mi sento un po’ in gabbia, sono sola in due! Se andiamo al cinema lui si addormenta, fa il biglietto e dorme. Se tornasse a casa e mi trovasse con un altro non se ne accorgerebbe neppure".

Le forti dichiarazioni di Claudia, che ha rivelato di non essere più sicura di voler sposare il suo fidanzato, hanno spiazzato Ste: "Mi ha ammazzato…". Ma non è finita qua. Filippo Bisciglia, infatti, ha mostrato al ragazzo un video di lei impegnata a ballare e scherzare con i vari tentatori. "Non si possono vedere certe cose…Sono nervoso…Ma come si fa?" ha sbottato Ste.

