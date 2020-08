Temptation Island, scelto il primo tentatore della nuova edizione: è un noto ex corteggiatore di Uomini e Donne

Gossip TV

Giuseppe Nastasi, ex corteggiatore di Sara Shaimi, potrebbe essere il primo tentatore dell'ottava edizione di Temptation Island dopo l'esperienza a Uomini e Donne.

L’ottava edizione di Temptation Island sta per debuttare su Canale 5. Il reality delle tentazioni, condotto da Alessia Marcuzzi, ha trovato il suo primo tentatore in Giuseppe Nastasi, ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Temptation Island, ecco chi è il primo tentatore della nuova edizione

Dopo il successo della settima edizione, Temptation Island torna a settembre con una nuova stagione. Al timone della conduzione ci sarà Alessia Marcuzzi, che per quest’anno dovrà guidare il viaggio di sei coppie Nip. Salta, infatti, l’opzione Vip come ha rivelato anche Maria De Filippi, che ha proibito la minigonna alla Marcuzzi.

Il pubblico è felice del doppio appuntamento con il reality delle tentazioni e aspetta, ansioso, di conoscere l’identità delle coppie e dei single del villaggio. Dopo la paura per l’incendio all’Is Morus Relais, la pagina Instagram ‘Uominiedonneclassicoeover’, ha annunciato che il primo tentatore dell’ottava edizione di Temptation sarà Giuseppe Nastasi.

Quest’ultimo è noto al pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne, in veste di corteggiatore di Sara Shaimi, rendendosi protagonista di una polemica contro la tronista. Sebbene il Nastasi non abbia confermato, i fan hanno scovato una foto su Instagram che testimonia la sua partenza in aereo, verso una destinazione sconosciuta e c'è ci scommette che si tratti della Sardegna!

