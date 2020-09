Temptation Island, "Sbattimi al muro": Serena dimentica Davide e perde la testa per il Tentatore (VIDEO)

Gossip TV

Le Anticipazioni di Temptation Island ci rivelano che Serena dimenticherà il fidanzato Davide, perdendo la testa per il Tentatore Ettore.

Caos nel villaggio di Temptation Island. Ormai lontana dal fidanzato Davide, Serena inizia a provare un interesse per il single Ettore e vorrebbe che lui prendesse iniziativa, e confessasse i suoi sentimenti. Falò di confronto in arrivo?

Temptation Island, Serena vuole il tentatore Ettore?

Continua il viaggio nei sentimenti per le coppie di Temptation Island. Davide e Serena iniziano ad accusare la lontananza forzata, sebbene in modo diametralmente diverso. Dopo essere finito nei guardi per alcune frasi shock, Davide lamenta la mancanza della sua fidanzata ed è sconvolto dalla sua vicinanza al single Ettore. Invece, Serena è presa ormai dal bel Tentatore e confessa di sentire un forte distacco emotivo nei confronti del suo compagno che, non nasconde, non pensa di poter più risanare.

Il delicato equilibrio di coppia si romperà durante la terza Puntata. Le Anticipazioni, infatti, ci rivelano che Serena sarà sempre più coinvolta da Ettore e vorrà scoprire se anche il single nutre un sentimento per lei. Del resto, lui le sta dando molte attenzioni e si è confidato con i compagni di viaggio, ammettendo di essere colpito dalla bella bionda.

Temptation Island, Davide scioccato dalle parole di Serena

Nel video anticipazione, pubblicato dal profilo Instagram della pagina ufficiale del reality delle tentazioni, si vede Serena confessare il suo cruccio ad un tentatore del villaggio: “Io ho un interesse, io lo guardo, lo osservo e lo fisso perché vorrei capire… Prendimi, sbattimi al muro e dimmi qualcosa”. Davide ascolterà scioccato le parole della sua fidanzata, che ormai sembra aver perso per sempre. Il fidanzato chiederà il falò di confronto finale?

Nella terza Puntata tornerà anche un’altra coppia molto discussa, quella composta da Gennaro e Anna. Dopo il duro scontro al faccia a faccia, davanti ad un incredula Alessia Marcuzzi, il partenopeo tornerà sui suoi passi convinto dell’amore che prova per la fidanzata. Tuttavia, potrebbe essere ormai tardi per ricucire i rapporti con Anna, dopo le forti parole che i due si sono rivolti a vicenda.

