Temptation Island, Sabrina e Nicola si sono lasciati? La paparazzata e le incredibili parole della tentatrice Maddalena

Sabrina e Nicola usciranno insieme da Temptation Island?

Sabrina Martinengo e Nicola Tedde stanno per concludere la loro esperienza nella sesta edizione di Temptation Island. La coppia, che ha deciso di entrare nel cast del reality dei sentimenti, per risolvere i loro problemi di coppia derivati dalla notevole differenza d'età, ha compiuto una grande evoluzione.

Sabrina, infatti, approdata sulle spiagge della Sardegna, sembrava essere stata stregata dal tentatore Giulio Raselli. L'ex corteggiatore di Giulia Cavaglia, nonostante la giovane età, ha catalizzato l'attenzione della donna che si è dedicata ad approfondire il più possibile questa conoscenza, ammettendo di provare un'irrefrenabile attrazione fisica per il bel single. Nel villaggio dei fidanzati intanto, Nicola era molto deluso e amareggiato dal comportamento della Martinengo. Il suo percorso ha subito una svolta decisiva,grazie alla conoscenza della single Maddalena. La giovane romana, intervistata dal magazine di Uomini e Donne, ha parlato della complicità nata con il Tedde: "Tutto è iniziato con una chiacchierata banale, ma nella quale abbiamo toccato punti deboli importanti l'uno dell'altro e da lì, giorno dopo giorno, è nato un legame bellissimo, direi magico, fatto di sguardi, sorrisi, complicità e intesa. Non potevamo fare ameno l'uno dell'altra, era un continuo cercarci, accarezzarci, guardarci negli occhi. Abbiamo anche pianto insieme, tra noi si è venuto a creare un qualcosa di speciale, unico e soprattutto vero [...] Qualcosa di inaspettato, emozioni fortissime e uniche che mi hanno riaperto il cuore."

L'attrazione tra loro potrebbe mettere in crisi Sabrina che, scioccata da un video visto nel pinnettu, piange e si dispera per il suo fidanzato, cercando conforto nelle compagne di viaggio. La crisi si risolve molto velocemente tra le braccia di Giulio. A proposito dell'epilogo del programma, Filippo Bisciglia ha messo in guardia il pubblico da casa: "Vedremo i falò di confronto di tutte le coppie rimaste al villaggio e sarà imprevedibile. Poi ci sarà un’altra puntata con ulteriori colpi di scena che nemmeno immaginavo: “un mese dopo”, tutto ciò che il pubblico si aspetta, potrebbe non accadere". Nicola e Sabrina arriveranno al falò piuttosto agguerriti e consapevoli che la loro storia d'amore, seppur bella e intensa, è ormai agli sgoccioli.

Secondo recenti indiscrezioni la coppia potrebbe dirsi definitivamente addio, salvo poi cambiare idea una volta conclusa la trasmissione. Pochi giorni fa, la Martinengo e il Tedde sono stati beccati in Francia, mentre si godono le vacanze insieme. Da settimane aleggia l'ipotesi che una delle coppie del programma abbia deciso di tornare insieme qualche settimana dopo il rientro a casa e se fossero proprio loro due?

L'appuntamento con la puntata finale di Temptation Island è per domani, martedì 30 luglio 2019, in prima serata su Canale 5.