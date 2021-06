Temptation Island, riprese finite. Raffaella Mennoia: “Qualcosa non è andata bene”

Gossip TV

Il commento di una della autrici del docu-reality di Canale 5

La nona edizione di Tempation Island sta per tornare e il debutto è previsto per mercoledì 30 giugno 2021 in prima serata su Canale 5. Come ogni estate c'è tanta attesa per il viaggio antropologico di sei coppie che si confronteranno in attesa di avere conferme o smentite sul proprio amore. Sono sei le coppie di questa edizione: Manuela e Stefano, Valentina e Tommaso, Claudia e Ste, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio, Floriana e Federico. Dodici protagonisti che verranno separati in due rispettivi villaggi in cui saranno presenti 25 single (12 donne e 13 uomini divisi nei rispettivi villaggi). Avvenenti tentatori e tentatrici che renderanno il luogo un'isola delle tentazioni.

Le riprese in Sardegna, all’Is Morus Relais in provincia di Cagliari, sono finite qualche giorno fa. Ad annunciarlo l’autrice del programma Raffaella Mennoia, da anni stretta collaboratrice di Maria de Filippi anche nel dating show fi Uomini e Donne

“Sono molto contenta per il cast e per come sono andate determinate situazioni. Un po’ meno per altre… ma è normale”, ha dichiarato la Mennoia su Instagram:

“Nulla è come sembra. Nulla è più vero di quello che sembra. A volte l’unica soluzione è stare insieme, in altri casi è non stare insieme. E a volte l’amore fa dei giri incredibili per poi ritornare" ha concluso. Secondo alcune indiscrezioni, un fidanzato sembrerebbe aver perso letteralmente le staffe a causa dell'eccessiva gelosia.

Il primo appuntamento con la nona edizione di Temptation Island, ci aspetta mercoledì 30 giugno in prima serata su Canale 5.

