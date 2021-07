Temptation Island, Raffaella Mennoia vuota il sacco e svela alcuni retroscena inediti del reality delle tentazioni

Gossip TV

L'autrice di Temptation Island: "Maria De Filippi c'è sempre, ascolta i falò in diretta".

Ieri, lunedì 12 luglio 2021 su Canale 5, è andata in onda la terza puntata della nona edizione di Temptation Island. A svelare qualche retroscena inedito è Raffaella Mennoia, autrice e responsabile dei casting del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

I retroscena di Raffaella Mennoia su Temptation Island

Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Raffaella ha deciso di raccontare alcuni retroscena inediti su Temptation Island: dalla scelta delle coppie fino al montaggio delle puntate. "Tutto è complicato. Emotivamente a volte è pesante, dispiace vederli stare male [...] Tutti abbiamo sofferto per amore, se non capisci il dolore non puoi raccontarlo" ha dichiarato l'autrice del programma.

Per quanto riguarda la scelta dei tentatori e delle tentatrici, la Mennoia ha confessato: "Se un ragazzo è intelligente e anche bello scelgo lui. Se ha una laurea tanto meglio, ma l’importante è che sappia ascoltare". L'autrice di Temptation Island ha anche svelato i tempi di montaggio di una situazione compromettente: "...ci sono i tempi di montaggio da rispettare e va fatto bene perché quello che vedono loro è quello che mostriamo al pubblico. Se capita alle due di notte vedono il video alle 11 del mattino".

Raffaella ha infine rivelato che una presenza costante e molto importante è quella di Maria De Filippi: "Maria c’è sempre, viene in Sardegna qualche giorno anche lei per lo sbarco e non ci lascia mai soli. Siamo in contatto spessissimo e i falò li ascolta in diretta".

