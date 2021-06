Temptation Island, Raffaella Mennoia su Love Island di Giulia De Lellis: "È molto diverso"

Gossip TV

L'autrice di Temptation Island parla di Love Island, il nuovo programma condotto da Giulia De Lellis.

Manca davvero poco alla prima puntata di Temptation Island. Nell'attesa, la storica autrice Raffaella Mennoia ha rilasciato un'intervista a Fanpage in cui ha anticipato tutte le novità della nuova edizione del reality delle tentazioni e detto la sua su Love Island, il nuovo programma condotto da Giulia De Lellis.

Raffaella Mennoia dice la sua su Love Island

Le sei coppie della nona edizione di Temptation Island sono pronte per mettere alla prova il loro amore. "Le coppie sono quelle che abbiamo presentato, sei in totale, nessun'altra. Non ci saranno coppie vip: rispetto all'edizione dello scorso giugno, quest'anno abbiamo preferito optare per la formula nip totale" ha rivelato Raffaella.

A proposito di Love Island, il nuovo programma proposto in streaming su Discovery+ e condotto dall'influencer Giulia De Lellis, la Mennoia ha dichiarato: "Love Island purtroppo non ho ancora avuto il piacere di vederlo, ma da quello che mi sembra di capire il presupposto del programma è molto diverso. Temptation riguarda i sentimenti e le dinamiche d'amore di ampio raggio, quelle che almeno una volta nella vita hanno riguardato tutti. Il senso è quello di suscitare nello spettatore un 'è successo anche a me'".

Raffaella ha concluso affermando: "Faccio questo lavoro da moltissimi anni e spesso mi trovo a selezionare il cast, che è la parte che preferisco. Io mi affido al mio istinto, mi fido di ciò che mi incuriosisce sentire e mi piacciono le coppie che mostrano dei sentimenti: se una coppia arriva con una chiusura è inutile".

