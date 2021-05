Temptation Island, Raffaella Mennoia rivela: "Quest'anno è stato più difficile, stiamo riflettendo se..."

Gossip TV

Raffaella parla per la prima volta della nuova edizione di Temptation Island.

Cresce l'attesa per Temptation Island, il docu-reality delle tentazioni che ogni anno sigla ascolti record. Intervistata dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, la storica autrice tv Raffaella Mennoia ha parlato per la prima volta della nuova edizione e svelato il segreto del successo della trasmissione.

La confessione di Raffaella Mennoia sulla nuova edizione di Temptation Island

"Inizieremo a giugno e proseguiremo per ventuno giorni, come prevede il format" ha esordito Raffaella al magazine di Uomini e Donne parlando della nuova edizione di Temptation Island "Solitamente le coppie sono sei o sette. Tra i temi caldi c’è sempre la gelosia. Devo dire che, con la pandemia, le modalità della vita sentimentale sono cambiate: si sono modificate alcune abitudini.[...] Stiamo riflettendo se inserire ragazzi che già conosciamo, ma è ancora presto per dirlo…".

La Mennoia ha continuato rivelando di aver trovato delle difficoltà quest'anno per via del Covid: "Quest’anno è stato sicuramente più difficile, anche per quanto riguarda la fase dei casting. Ho visto centoventi coppie ed è stato più complicato perché, appunto, il Covid ha fatto vivere le coppie di retroattività. [...] Con la pandemia, la vita di coppia è cambiata. Alcuni si sono improvvisamente ritrovati in casa con degli estranei".

A proposito delle altre produzioni che, in qualche modo attingono al format di Temptation Island, l'autrice di Uomini e Donne ha dichiarato: "Sarebbe facile dire 'ci copiano' o cose simili, ma per me la differenza di un programma la fa il programma stesso. Anche se si chiamano in maniera analoga o hanno delle caratteristiche in comune, credo che la trasmissione se è bella la vedi, altrimenti no. Dipende tutto da quello. Non siamo in competizione con nessuno e credo che nessuno sia in competizione con noi. Il reality è fatto dal cast che viene selezionato e dalle idee che devono essere necessariamente diversificate per non cadere in paragoni. [...] Il programma piace perché c’è immedesimazione. Tutti abbiamo vissuto delle gelosie, molti di noi sono stati traditi, molti altri hanno tradito. A casa in tanti possono dire: anche a me è successo".

