Temptation Island, quarta puntata: Andrea molla Jessica al falò, lei si consola con il tentatore Alessandro

Gossip TV

David e Cristina escono insieme dal villaggio, Ilaria si lascia andare con Javier spiazzando Massimo.

Ieri, lunedì 15 luglio 2019, su Canale 5 è andata in onda la quarta puntata della sesta edizione di Temptation Island, il docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Una serata ricca di colpi di scena che ha visto ben due emozionanti falò di confronto.

La quarta puntata di Temptation Island

La nuova puntata di Temptation Island è iniziata con il confronto tra Andrea e Jessica. La ragazza non ha ignorato la seconda richiesta di falò e si è presentata dal fidanzato, seppure non ne sembrava molto convinta. "Avevi dei dubbi, quello è schifo. Ti sei mai preoccupata per come stavo io di là? Ho chiesto il falò perché stavo non da schifo, di più" ha dichiarato Filomena "Da te non mi sarei mai aspettato di vedere questo schifo". "Tu mi dici in questi giorni se ho pensato a te, io ti dico al di fuori di qua quando io stavo male tu pensavi a me? No, mai. Passavo giornate a piangere e non mi chiedevi cosa avevo, neanche ti accorgevi che avevo pianto. Io so quello che ho fatto e non mi pento di nulla" ha replicato la giovane in lacrime. I due hanno rivisto insieme i video della loro esperienza nel villaggio e poi Filippo è intervenuto facendo la fatidica domanda. Andrea e Jessica hanno deciso di lasciare il programma separati. Ma non è finita qui perchè, la Battistello subito dopo il falò ha incontrato il single Alessandro. Dopo essersi confrontati, hanno deciso di lasciare il villaggio insieme.

Momenti davvero difficili per Ilaria e Massimo che si è lasciato completamente andare con la single Elena. I due si sono concessi baci e coccole sotto le coperte, mandando su tutte le furie la romana che, seppur arrabbiata, ha deciso di non richiedere il falò anticipato ma di godersi gli ultimi giorni nel villaggio in compagnia del tentatore Javier. La forte complicità tra loro ha portato Colantoni all’esasperazione. Messa da parte l’attrazione per la tentatrice, il ragazzo ha pianto disperato per la sua fidanzata.

Katia e Vittorio sono sempre più distanti. La fotonica bionda, a grande sorpresa, ha eliminato Giovanni e poi è scoppiata a piangere tra le braccia di Cristina. Il comportamento della ragazza ha spiazzato il suo fidanzato che, al falò con Filippo, ha rivelato di essere dispiaciuto per il pianto della fidanzata anche se non ne ha capito fino in fondo la natura: se ha pianto per aver perso il tentatore o perché lui non era interessato a lei. La Fanelli invece, dopo aver visto il video del suo compagno con la single Vanessa, ha riconosciuto i suoi errori. "Lei vuole dimostrare quello che non è. Lei tiene molto a Vittorio, è anche innamorata di lui. Magari non lo dimostra quanto lui, lo dimostra in maniera diversa ma…" ha dichiarato Sabrina. Inaspettata invece la decisione della coppia composta da David e Cristina. Su volere dell'ex cavaliere, i due hanno avuto un confronto anticipato. Confronto che stava prendendo una piega davvero negativa: dopo l’esperienza con il tentatore Sammy, la donna ha capito che desidera altro da una relazione. La Incorvaia era dunque sul punto di lasciare il suo fidanzato quando un’osservazione di lui ha cambiato completamente le carte in tavola: "Io ho capito che ti amo, che voglio uscire da qui con te e provare a costruire quella famiglia che sogniamo entrambi. Il resto si supera". Dichiarazioni che hanno spiazzato l'ex dama del trono over che ha deciso di dare una seconda possibilità alla loro storia.

Sabrina e Nicola sembrano avere già il destino segnato. Questo perchè entrambi stanno continuando le conoscenze con i single nei rispettivi villaggi di Temptation Island. Se da un lato la Martinengo è sempre più attratta e coinvolta dal tentatore Giulio Raselli, del quale ha detto che "lo avrebbe baciato dopo tre ore", anche Tedde sembra molto preso da Maddalena: "E' il momento di prendere in mano la mia vita". Una dichiarazione molto forte che però, non sembra aver scosso particolarmente la sua compagna che, durante il falò con Bisciglia, ha commentato: "Li vedo bene insieme".