Temptation Island, primo selfie di coppia per Luciano e Manuela

L'ex fidanzata di Stefano innamorata del tentatore: la coppia infiamma il web.

Una delle coppie che ha più appassionato i telespettatori di Tempation Island è stata quella formata da Manuela Carriera e Stefano Sirena. I due, fidanzati da quattro anni e mezzo, si sono detti addio durante il falò caratterizzato da momenti di grande tensione. Manuela, 31 anni pugliese e Stefano, 30 cestista originario di Brindisi, hanno canalizzato l'attenzione del pubblico per diversi aspetti. A voler partecipare al reality è stata Manuela, in crisi da quando ha scoperto ripetuti tradimenti del fidanzato. La coppia ha cercato di andare avanti, ma la fiducia era ormai compromessa. Durante la loro permanenza nei rispettivi villaggi dei fidanzati, i due ragazzi non si sono risparmiati parole al veleno, facendo intendere di essere davvero esausti l'uno dell'altra. A peggiorare le cose, (o a migliorarle?) l'interesse di Manuela nei confronti del single Luciano e quello di Stefano nei confronti della single Federica.

Tra Manuela e Luciano, in particolare, è scattata proprio la scintilla e i due si sono lasciati andare a romantiche dediche e baci appassionati. La storia continua tutt'oggi e la coppia sta infiammando il web. Luciano ha conquistato tutti con la sua gentilezza e il suo fascino e sembra il principe azzurro che tutte le donne sognano di avere accanto. Poco ore fa, l'ex fidanzata di Stefano ha pubblicato la prima foto di coppia abbracciata al suo bel campano 27enne.

Dopo un mese dal termine delle registrazioni di Temptation Island, i due ragazzi si sono mostrati raggianti davanti a Filippo, pronti a raccontare le emozioni che hanno vissuto e quelle che vogliono viversi. E' amore vero quello tra Manuela e Luciano, come nelle più belle favole che si rispettino.

