La 40enne romana intervistata da Uomini e Donne Magazine

Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti hanno partecipato a Temptation Island per mettersi alla prova e per superare la gelosia di lui. La coppia è uscita dal programma separatamente ma, a distanza di qualche settimana, il 21enne romano ha ammesso i propri sbagli e vorrebbe riconquistarla.

Intervistata dal settimanale di Uomini e Donne, Valentina ha ripercorso la sua avventura nel programma e ha chiarito che, nonostante i tentavi di Tommaso, non ha intenzione di dargli una seconda possibilità.

Temptation Island, parla Valentina Nulli Augusti: "Tommaso? Una persona debole e problematica"

"Riguardando il mio percorso all'interno del villaggio non cambierei assolutamente nulla - ha dichiarato Valentina - Avendo rivisto il falò di confronto finale invece, voglio chiarire una cosa fondamentale: io nella vita non ho mezze misure...o mi scontro faccia a faccia e ti anniento o ti ignoro perché scelgo di non sparare su quella che in quel momento era la Croce Rossa."

"Io non faccio scenata di fronte a tutta Italia - ha spiegato la 40enne romana parlando del suo comportamento al falò - verso una persona che si è comportata in maniera assurda, che si è rivelata una persona debole e problematica, e che non ha più la mia stima. Tommaso si era già reso ridicolo ai miei occhi e gli occhi di tutti. Io affondo la lama con chi è al mio stesso livello, non meritava l'esternazione della mia rabbia e della mia delusione, ma solo il gelo. Rivedendo il falò, mi rendo conto che la mia reazione è stata incompresa da chi non mi conosce."

"Tornando indietro, sarei stata più esplicita nel far capire che non stavo passando sopra un tradimento, non l'ho mai subito nella mia vita, non lo accetterei ma, stavo semplicemente razionalizzando ciò che aveva provocato la trasformazione di Tommaso. E questo ha sancito in me la rottura. La vista delle mie immagini dentro al villaggio gli hanno provocato un trauma. Paradossalmente Tommaso si è sentito tradito da me e in primis, per non soccombere, ha attuato un meccanismo di difesa orribile, che mi mia ripetuto più volte una volta tornati. Il suo cambiamento lì dentro così infantile e folle, ha decretato la rottura. Non mi sono sentita più rispettata."

E ancora:

"Sono stata nera perché lui ha messo in dubbio il nostro sentimento lì dentro a seguito del mio comportamento nel villaggio, e per il fatto che ha sporcato la nostra storia in quel modo così irrazionale e infantile. Ma la rabbia è un sentimento che intossica e crea malessere a se stessi, un volta sfogata tendo a non nutrirla più, perché non mi porta a niente. Non mi crogiolo mai in cattive energie o in qualcosa di negativo per me. Ora sono delusa, perché ha infangato la nostra storia rara e piena di incanto, nonostante le differenze palesi e abissali tra noi."

Valentina, infine ha escluso totalmente di poter dare una seconda possibilità a Tommaso:

"Non posso dare una seconda possibilità, anche se si è reso conto dell'errore madornale commesso e sta facendo di tutto per non perdermi. L'amore deve ampliare, non costringere. L'amore deve essere un volo non una gabbia. Deve lavorare su questa gelosa offuscante che lo ha portato a perdere la donna che amava e ama ancora."

