Temptation Island, parla Jessica Mascheroni: “Alessandro non mi ha dato diritto di replica”

Jessica Mascheroni ripercorre la sua esperienza a Temptation Island con l’ex fidanzato Alessandro Autera.

Jessica Mascheroni ha chiesto al compagno Alessandro Autera di prendere parte al cast della nona edizione di Temptation Island, nella speranza di salvare un rapporto che sembrava essere destinato a concludersi. La coppia ha messo fine alla relazione al falò di confronto finale, e ora Jessica tira le somme dell’esperienza nel reality show condotto da Filippo Bisciglia.

Jessica Mascheroni parla di Temptation Island

Il percorso di Jessica Mascheroni e Alessandro Autera ha destato l’attenzione del pubblico di Temptation Island. La coppia ha preso parte alla nona edizione del reality show, condotto da Filippo Bisciglia, dopo che la Mascheroni ha lamentato un drastico cambiamento di direzione dovuto alla convivenza, che ha spento ogni scintilla con il suo compagno. Nel villaggio delle fidanzate, Jessica si è avvicinata al tentatore Davide Basolo, spingendo Alessandro a fare altrettanto con la single Carlotta Adacher. Dopo un rovente falò di confronto che ha messo la parola fine a questa relazione, Jessica si è sfogata sulle pagine del magazine ufficiale di Uomini e Donne.

“Quando ho deciso di partecipare al programma ero consapevole di entrare nel villaggio con enormi dubbi su quanto provoca veramente verso il mio compagno. Il sentimento alla base esisteva, era forse solo spento da troppo tempo. Penso che quando ti metti in gioco in un contesto come quello di Temptation Island non sai mai che via potrà intraprendere il tuo perso. Credo molto nel destino, sono convinta che il caso esiste. Se è andata così, quindi, è perché così doveva esser […] Io e Alessandro abbiamo vissuto e interpretato la convivenza in modo diverso, e questo ha spento la passione il sentimento che provavamo l’uno per l’altra”.

Jessica Mascheroni rompe il silenzio su Davide Basolo

La Mascheroni è certa che la storia d’amore con Alessandro non avrebbe più avuto nessuna possibilità, soprattutto quando si è resa conto di provare attrazione per un’altra persona. Nonostante i modi bruschi che hanno contraddistinto il loro confronto, Jessica vuole mantenere un rapporto civile con il suo ex: “Quando Alessandro ha fatto le valige eravamo appena usciti dal programma ed eravamo ancora molto rubati. Con il senno di poi, abbiamo capito che è stato meglio così che rimanere in buoni rapporti sarebbe stato importante. Le nostre famiglie si vogliono bene, noi ce ne vogliamo e non vedo perché lasciare spazio all’odio […] Rimpianti? Tronando indietro gestirei in modo diverso il mio falò. Non sono riuscita ad essere me stessa. Alessandro mi ha attaccato senza lasciarmi il diritto di replica. Avrei voluto spigare il motivo del mio avvicinamento ad un’altra persona, facendogli capire le mancanze”.

Mentre tra Carlotta e Alessandro sembra essere iniziata una belle intesa, il Basolo ha messo in chiaro di non aver interesse per Jessica. Ma cosa pensa lei del tentatore? “Davide è stato sicuramente una causa della mia rottura, come dall’altro lato lo è stata Carlotta. Mi sono relazionata con lui sin da subito, perché ho trovato una persona sensibile, profonda ma allo stesso tempo con carattere e capace di tenermi testa”. Ora la Mascheroni è pronta a ripartire da zero, nella speranza di trovare il suo principe azzurro.

