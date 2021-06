Temptation Island, parla Filippo Bisciglia: "Ecco qual è il falò che non dimenticherò mai"

Gossip TV

Il conduttore romano intervistato dal settimanale Chi.

Pronto a condurre per l'ottava volta consecutiva il viaggio dei sentimenti di Tempation Island, Filippo Bisciglia ha confessato alcuni retroscena dell'atteso docu-reality di Canale 5. Il momento più importante del programma è senza dubbio il falò, quando le coppie si riuniscono per decidere se tornare insieme o separarsi. A tal proposito, il conduttore romano ha confessato che alcuni di questi sono durati per l'intera notte e, in generale, è un momento carico di emozioni e tensione tanto da durare anche per diverse ore.

"Un falò può iniziare in qualunque momento della notte, ma non sai mai quando potrà finire. Negli anni è anche successo che abbiamo terminato al sorgere del sole", ha dichiarato Filippo al settimanale Chi.

C'è stato uno in particolare, ha ammesso il conduttore, che non dimenticherà mai:

"Quello della seconda edizione, Tra Emanuele e Alessandra: lui decide di lasciare il rogramma con una single, ma durante la notte ci ripensa e chiede di rivedere Alessandra. Noi non sapeva se lei fosse disposta a rivederlo. Lui insiste, da uomo, e si prende le sue responsabilità, ammette tutto. Oggi sono sposati con tre figli. Al secondo falò piangeva lui e piangevo anche io. La verità è sempre alla base di questo meraviglioso viaggio dei sentimenti. "

Di tutti i partecipanti delle sette edizioni, Filippo ha dichiarato di aver ancora rapporti con tutti:

"Dalla prima edizione a oggi ho rapporti con tutti. Ho un affetto smisurato nei loro confronti perché ci siamo trovati comunque a condividere un momento pieno di verità: per loro, in primis, ma anche per me che sono sensibile. E quando mi scrivono che si sono sposati o sono in dolce attesa, io ne sono felice. E' come se volessero dirlo a me per primo. "

La nona edizione di Temptation Island ci aspetta a partire da mercoledì 30 giugno in prima serata su Canale 5. Saranno sei le puntate di questa edizione e dodici protagonisti: Claudia e Ste, Valentina e Tommaso, Manuela e Stefano, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio e infine Floriana e Federico