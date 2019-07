Temptation Island, parla Elena Cianni: "Massimo ha trovato in me quello di cui aveva bisogno"

Gossip TV

Elena, corteggiatrice di Massimo: "Si è sentito compreso e capito".

Elena Cianni ha catalizzato l'attenzione di Massimo Colantoni, fidanzato di Ilaria Teolis. Nonostante all'inizio della sua avventura a Temptation Island, il romano avesse trovato un feeling con Federica Lepanto, la vicinanza della tentatrice laziale gli ha fatto cambiare completamente rotta. Nel corso della quinta puntata del reality delle tentazioni, Elena e Massimo hanno trascorso un weekend da sogno insieme e non è chiaro se tra i due ci sia stato più di qualche innocente effusione.

Intervistata dal magazine ufficiale di Uomini e Donne, la Cianni ha confessato il motivo che l'ha spinta a mettersi alla prova sulle soleggiate spiagge della Sardegna: "Ho deciso di partecipare a Temptation Island per fare una nuova esperienza. Ero uscita da poco da una relazione finita bruscamente e avevo bisogno di trovare un po' di serenità e di pensare a me stessa[...] Sono la più piccola di quattro fratelli e tutti mi hanno appoggiata in questa esperienza, come ha fatto anche mia madre, ritenendo giusto che facessi nuove esperienze e nuove amicizie. Mio padre, essendo un uomo tradizionale all'antica, all'inizio era un po' titubante, ma conoscendomi mi ha consigliato - come d'altronde il resto della famiglia - semplicemente di essere me stessa e di ricordarmi i valori che mi sono stati insegnati."

Elena parla del suo rapporto con Massimo il quale, dopo una notte particolare, ha deciso di concludere l'esperienza per chiarirsi con la Teolis: "Sin dai primi giorni, nonostante lui si fosse relazionato con Federica, tra me e Massimo si è instaurato un rapporto di vera amicizia e complicità che poi successivamente chi ha avvicinati ancora di più. Lui è un ragazzo simpatico e divertente, mi sono sentita subito a mio agio con lui[...] Credo che Massimo si sia sentito compreso e ascoltato da me, trovando quella serenità e tranquillità di cui aveva bisogno".