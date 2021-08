Temptation Island, nuovo amore per Jessica Mascheroni? La foto parla chiaro

Gossip TV

Jessica Mascheroni sta frequentando un nuovo ragazzo dopo la fine della storia con Alessandro Autera e il due di picche di Davide Basolo.

La nona edizione di Temptation Island ha portato nuove consapevolezza in Jessica Mascheroni che, dopo aver provato un sincero interesse per il tentatore Davide Basolo, ha visto concludersi la sua storia d’amore al falò di confronto finale. Mentre Alessandro Autera sembra voler fare sul serio con la tentatrice Carlotta Adacher, la Mascheroni mostra un indizio su Instagram che sembra confermare la presenza di un nuovo amore nella sua vita.

Temptation Island, Jessica Mascheroni volta pagina con un uomo misterioso

Jessica Mascheroni e Alessandro Autera hanno deciso di concludere la loro storia d’amore dopo l’esperienza a Temptation Island. I due protagonisti della nona edizione del reality show, condotto da Filippo Bisciglia, hanno deciso di partecipare dopo aver riscontrato diversi problemi di comunicazione dovuti anche alla routine che si è stabilita con l’inizio della convivenza. Nel villaggio delle fidanzate, Jessica si è immediatamente avvicinata al tentatore Davide Basolo e ha capito di non essere più innamorata di Alessandro, al punto di trascorrere la notte con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. L’Autera, invece, ha sopportato il feeling tra la sua fidanzata e il Basolo, fino a quando non è esploso e si è lasciato andare con la single Carlotta Adacher.

Al falò di confronto finale, i due fidanzati si sono detti addio tra un mare di polemiche, le stesse che hanno fatto scoppiare una querelle tra Alessandro e Davide. Visto il botta e risposta social che si è scatenato nelle ultime ore, Jessica è stata tirata in ballo dai fan del programma, che le hanno chiesto di commentare quanto accaduto e le forti dichiarazioni rilasciate dalla Adacher. Con estrema pacatezza, Jessica ha spiegato di non aver nulla da replicare a Carlotta, in quando certa che la tentatrice non avesse nulla contro di lei in prima persona, per poi tagliare corto sulla lite tra il suo ex fidanzato e il tentatore.

La Mascheroni, inoltre, ha precisato di non trascorrere molto tempo su Instagram, in quanto impegnata in alcune commissioni “essendo single o quasi”. L’affermazione di Jessica ha incuriosito tutti, soprattuto quando poche ore dopo ha postato un video che la ritrae mano nella mano con un misterioso uomo. Che nel cuore di Jessica ci sia posto per un nuovo amore?

