Temptation island, nuova segnalazione su Manuela e Stefano, i due si sarebbero lasciati

La 31enne pugliese avvistata da sola ha confermato la fine della relazione con Stefano Sirena.

Nuova segnalazione su una delle coppie più discusse Temptation Island, quella formata dai due pugliesi Manuela Carriera e Stefano Sirena. Qualche giorno fa, l'influencer campana Deianira Marzano aveva spifferato una segnalazione da parte di un utente e la coppia era stata avvistata insieme a Brindisi. Si ipotizzava pertanto un rappacificamento nonostante le tante recriminazioni reciproche tra i due, le cui dinamiche a molti telespettatori sono sembrate decisamente poco equilibrate. A quanto pare, stando ad una nuova segnalazione sempre della Marzano, i due si sarebbero invece lasciati.

Un utente ha avvistato Manuela da sola in una pizzeria sempre a città pugliese. E non finisce qui. Stando alla segnalazione dell’utente, la 31enne pugliese avrebbe lasciato intendere che tra lei e Stefano le cose non sono andate bene. E sembra che abbia pure detto: “Io comunque gli voglio bene anche se è uno str***o“. Prima di andar via dalla pizzeria Manuela avrebbe riferito alla segnalatrice di guardare la puntata perché ci sarà un gran finale.

La coppia, insieme da quattro e anni e mezzo, ha deciso di partecipare al viaggio dei sentimenti per cercare di superare la lunga loro crisi dopo che Manuela ha scoperto ripetuti tradimenti da parte di Stefano. I tradimenti hanno inevitabilmente inclinato la fiducia e i due non sono riusciti più a trovare serenità e armonia nella relazione. Nel reality, non solo Manuela si è avvicinata molto al single Luciano con atteggiamenti molto confidenziali, ma la coppia non si è risparmiata parole al veleno reciproche che poco facevano intendere un lieto fine.

Domani, lunedì 26 luglio e martedì 27 luglio, andranno in onda gli ultimi due appuntamenti della nona edizione di Temptation Island.

