Secondo confronto della coppia nella terza puntata. La coppia si lascia definitivamente e lei lo implora umiliandosi.

Nel terzo appuntamento con Temptation Island, ha tenuto banco il secondo confronto tra Arcangelo Bianco e Nunzia Sansone, che dopo qualche giorno dall'addio, si sono rivisti al falò su richiesta di Nunzia. Il secondo incontro tra i due è sembrato quasi interminabile, accendendo gli animi di utenti e telespettatori che hanno assistito quasi ad una supplica da parte della fidanzata che implorava Arcangelo di tornare da lei.

Fidanzati da tredici anni, la coppia ha deciso di partecipare al docu-reality per una ragione precisa. Nunzia nutriva dei dubbi sul suo fidanzato che dichiarava, nel video di presentazione, di essere decisamente più indipendente di lei e di non avere remore nel volere i propri spazi: "Lei è persona più importante della mia vita, ma questo non significa che debba essere l'unica". E nel villaggio dei sentimenti, così è stato. Arcangelo si è avvicinato alla single Sonia e, convinto di non essere ripreso dalle telecamere, ha provato persino a baciarla.

Nel primo falò, richiesto da Nunzia, i due si erano detti addio ma, sorprendentemente, la ragazza ha voluto rivederlo chiedendogli una seconda possibilità. Dinnanzi a questo, Arcangelo ha spiegato di non poterlo fare, consapevole di non riuscire a cambiare e di avere la consapevolezza di non poterla rendere felice. Nunzia ha pianto, si è disperata lo ha persino rincorso pregandolo e implorando un amore che la ragazza ha dimostrato di non poter avere in primis verso se stessa.

Il web si è naturalmente scatenato tra il serio e faceto su una dinamica di coppia abbastanza conosciuta, che, ripercorrendo un noto brano di Marco Ferradini, non solo più si insegue un uomo più fugge, ma, soprattutto, l'inseguimento raggiunge solo un masochismo tipico di chi non si vuole troppo bene per ricevere l'amore che merita.

Temptation Island, Nunzia e Arcangelo: Il falò che ha acceso gli animi, video