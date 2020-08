Temptation Island nel caos: scoppia un incendio all'Is Morus Relais

Gossip TV

Scoppia un incendio all'Is Morus Relais, l'hotel da sogno che ospita i villaggi delle fidanzate e dei fidanzati di Temptation Island.

È scoppiato un incendio all’Is Morus Relais, il meraviglioso hotel che ospita da diversi anni i fidanzati e le fidanzate di Temptation Island. Il set del reality delle tentazioni potrebbe essere a rischio, dal momento che tra poche settimane saranno registrate le puntate della nuova edizione.

Temptatation Island, l'Is Morus Relais in fiamme: set a rischio?

Da ormai diversi anni, l’Is Morus Relais è il set di Temptation Island. L’hotel da sogno, che si trova a Santa Margherita di Pula in Sardegna, è lo scenario dei drammi amorosi delle coppie che decidono di mettere alla prova la loro relazione nel reality delle tentazioni. La mattina del 6 agosto 2020, la struttura è stata colpita dallo scoppio improvviso di un incendio, che si pensa essere nato nella sala congressi dell’albergo e non è chiaro se sia di natura dolosa. Forse, le fiamme si sono sprigionate da un’auto parcheggiata nei pressi dell’hotel, ritrovata distrutta dal fuoco.

A settembre andrà in onda la nuova edizione di Temptation Island e non è chiaro se l’incidente inciderà sulle riprese, che potrebbero addirittura slittare. I vigili del fuoco e le forze dell’ordine si sono precipitate sul posto, e tutti sono stati tratti in salvo. Nel frattempo, è stato annunciato che l'ottava edizione sarà senza Vip, e sarà condotta da Alessia Marcuzzi con la benedizione della rete e di Filippo Bisciglia.

