Temptation Island, Natascia Zagato vuota il sacco sull’addio ad Alessio Tanoni

Ecco cosa è successo realmente tra Natascia Zagato e Alessio Tanoni.

Dopo aver lasciato insieme il villaggio di Temptation Island, Alessio Tanoni e Natascia Zagato hanno vissuto un momento di crisi. La coppia ha deciso di prendersi del tempo, trascorrendo le vacanze estive l’uno lontano dall’altra, fino a quando la Zagato ha scoperto la verità sull’allontanamento del suo fidanzato, e si può dire che è stata una vera e propria doccia fredda.

Temptation Island, Natascia Zagato tradita da Alessio Tanoni?

Alessio Tanoni e Natascia Zagato hanno deciso di prendere parte alla nona edizione di Temptation Island per risolvere i loro problemi di coppia, derivati dalla sensazione della fidanzata di non essere mai del tutto compresa e rispettata dalla sua dolce metà. Nel villaggio delle fidanzate, Natascia si è avvicinata al single Samuele e non ha fatto mistero del fatto che, se fosse stata single, tra loro sarebbe potuto nascere qualcosa in più che una semplice amicizia. Al falò di confronto finale, Alessio e Natascia hanno discusso a lungo del percorso nel reality show, condotto da Filippo Bisciglia, arrivando alla conclusione di essere ancora innamorati e pronti a concedersi un’altra occasione.

Peccato che, una volta lontano dalle telecamere, questa promessa non sia stata mantenuta. Natascia, infatti, ha annunciato di star vivendo una profonda crisi e Alessio si è detto pronto a parlarne con la sua fidanzata, ma solo dopo un periodo di separazione durante le vacanze estive. Ed è proprio nel totale relax che il Tanoni avrebbe trovato una nuova fiamma, stando alle parole della Zagato, che ha confermato la rottura definitiva e la presenza di un’altra donna nella vita del suo ex fidanzato.

“Ha chiesto una pausa di riflessione ma ora la sua pausa ha un nome! In questo momento ho l’autostima a terra. Vorrei essere più forte, per questo sto cercando di circondarmi di persone che mi fanno bene”, ha ammesso Natascia. Come replicherà il Tanoni alla versione dei fatti della sua ex? Per una coppia che si lascia, un'altra fa un passo importante: Manuela Carriero e Luciano Punzo hanno preso una decisione, che rafforza il loro splendido rapporto.

