Temptation Island, Natascia seduce i Tentatori e fa piangere Alessio! (VIDEO)

Gossip TV

Natascia si sta godendo la permanenza a Temptation Island, provocando la forte reazione del fidanzato Alessio.

La nuova puntata di Temptation Island ha portato consapevolezze profonde nel cuore di Alessio. Il fidanzato di Natascia, infatti, sta vivendo con sofferenza il distacco mentre lei sembra fin troppo presa a fare amicizia con i tentatori del villaggio. Dopo l’ennesimo video che conferma i suoi sospetti, Alessio scoppia in lacrime e fa commuovere anche una delle single, che cerca di consolarlo. Natascia, nel frattempo, è irremovibile e sempre più felice di potersi sentire spensierata e non giudicata.

Natascia dimentica Alessio: cosa è successo nella Puntata di Temptation Island

La coppia formata da Alessio e Natascia è approdata a Temptation Island per tamponare la cortina polare che è scesa a separarli ormai da diverso tempo, a causa dell’atteggiamento del fidanzato che è stato fin troppo giudicante nei confronti della sua dolce metà. Nel reality delle tentazioni, condotto da Filippo Bisciglia, Natascia sembra aver ritrovato il sorriso e trascorre la maggior parte del suo tempo a parlare con i tentatori del villaggio, cercando di fare amicizia e mostrandosi sempre coinvolta nei loro giochi. Alessio, invece, è molto pensieroso e continua a incassare una delusione dopo l’altra, ricevendo una valanga di video che riguardano la sua fidanzata.

Leggi anche Temptation Island, le Anticipazioni della quinta puntata

Mentre lui incentra il suo percorso sui problemi di coppia, comportandosi talmente bene da non apparire neppure in un video, lei sembra preda dell’euforia vacanziera e ha parlato ben poco dei problemi di coppia, riservando ulteriori stilettate ad Alessio. Nella puntata di ieri, lunedì 19 luglio 2021, le cose tra i due concorrenti non sono migliorate. Natascia, pur delusa dal fatto di non ricevere video che riguardano il suo fidanzato, ha ammesso di sentirsi serena per poi confessare di aver lasciato gli studi non sentendosi all’altezza, anche per via delle dinamiche di coppia che si sono create negli anni.

Alessio, colpito dalla confessione della sua fidanzata, è scoppiato in lacrime ammettendo: “Non può dire certe frasi sapendo che ho sofferto troppo. Io la amo e non volevo questo. Io sono troppo innamorato di lei”. In casa, Alessio si sfoga con una delle single, che rimane colpita dal pianto liberatorio del concorrente, prima di tornare al falò per scoprire nuovi video di Natascia che si trasformeranno in coltellate al cuore. Quale sarà il destino di questa coppia?

Scopri le ultime news su Temptation Island.