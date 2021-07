Temptation Island, Manuela sotto accusa per lo Schiaffo: ''È peggio la violenza psicologica''

Gossip TV

Manuela Carriero si difende dopo le critiche per lo schiaffo rifilato all’ex fidanzato Stefano Sirena a Temptation Island.

Nel corso dell’ultima puntata di Temptation Island, Manuela Carriero e Stefano Sirena hanno affrontato il falò di confronto dopo un percorso intenso, che li ha portati ad allontanarsi. La discussione si è accesa e Manuela è scattata, colpendo il fidanzato con uno schiaffo in pieno volto. Il gesto è stato aspramente criticato sul web, tanto da costringere la Carriero ad intervenire e spiegare il motivo del suo gesto.

Temptation Island, Manuela si difende dopo lo schiaffo a Stefano

Manuela Carriero e Stefano Sirena hanno deciso di partecipare a Temptation Island per provare ad aggiustare il loro rapporto, incrinato dalla scoperta dei ripetuti tradimenti del cestista. Nel villaggio delle fidanzate, Manuela ha ascoltato attentamente le critiche mosse dal suo compagno e si è lasciata consolare dal tentatore Luciano Punzo che, giorno giorno, ha conquistato il suo cuore portandola a chiudere la relazione con Stefano. Il falò di confronto finale tra i due è stato a dir poco infuocato, segnato dallo schiaffo in pieno volto che Manuela ha rifilato al Sirena, risultato di forti provocazioni da parte del giocatore di basket.

Il gesto ha fatto scalpore e, sebbene molti fan del programma abbiano capito che la Carriero ha esagerato perché ormai oltre il limite della sopportazione, alcuni telespettatori si sono indignati per questo gesto violento. Secondo il popolo del web, infatti, la violenza non dovrebbe essere giustificata mai, non importa se sia un uomo o una donna ad usarla, e dunque Manuela si è vista costretta a replicare, spiegando cosa l’ha fatta scattare in quel modo. “Mi dispiace tanto per il tanto criticato schiaffo. Cosa che ovviamente a casa non è mai successa. Ma a tutto c’è un limite. Fra l’altro mi sono fatta anche male io. La violenza psicologica è peggiore. È la cosa più brutta, che tante volte non viene neanche riconosciuta”, ha scritto la Carriero su Instagram, dove è apparsa anche la prima foto di coppia con Luciano.

Mentre i due continuano a frequentarsi assiduamente, Stefano ha rivelato di aver iniziato una conoscenza con la single Federica che si è dimostrata realmente intenzionata a costruire qualcosa con il cestista. Meno fortunata, invece, sembra essere Jessica Mascheroni, friendzonata da Davide Basolo che ha messo in chiaro di non sentirsi legato in alcun modo a lei, per poi finire nel mirino del popolo social per alcune gravissime offese razziste, rivolte anche contro alcuni ex protagonisti di Temptation Island.

